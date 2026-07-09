Популярного комика-барда Семена Слепакова объявили в розыск в РФ

Семена Слепакова уже давно преследуют в террористической России.

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Семена Слепакова объявили в розыск / Коллаж Главред, фото Instagram/slepakovsemyon

Кратко:

Что решили в РФ по поводу Слепакова

Зачем они это сделали

В террористической России объявили в розыск известного российского комика, сценариста и барда Семена Слепакова, который давно осудил войну в Украине и преступный путинский режим.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, следственный комитет объявил в розыск Слепакова, ему также предъявили заочное обвинение. Пропагандисты отмечают, что юморист уже дважды привлекался к административной ответственности за "нарушение деятельности иноагента".

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Семен Слепаков не поддерживает войну / фото: instagram.com, Семен Слепаков

Известно, что российским властям очень не нравится, когда известные люди говорят правду и тем более высмеивают диктаторскую власть и агрессора Путина.

В апреле 2026 года Семена Слепакова, который ранее был звездой Comedy Club, арестовали - его обвинили в "уклонении от обязанностей иноагента". Главная претензия властей - комик распространяет материалы о себе без маркировки.

"Маркировка иноагента" - придуманное в террористической России специальное текстовое предупреждение, которым физические и юридические лица, признанные в РФ иностранными агентами, обязаны сопровождать все распространяемые ими материалы. Таким образом власти пытают контролировать неугодную ей информацию и правду о нападении на Украину.

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О персоне: Семен Слепаков Семен Слепаков - российский и израильский юморист, актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель, поэт. Кандидат экономических наук (2004). Лауреат кинопремии "Ника" (2019). В прошлом - капитан команды КВН "Сборная Пятигорска". В феврале 2022 года Слепаков выступил против вторжения России на Украину, записав видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить "военные действия на Украине". Вскоре после этого уехал из России в Израиль, где живут его близкие родственники

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