Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

Мария Николишин
9 июля 2026, 16:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Песков также отреагировал на заявление Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной.
В Кремле пригрозили Украине расширением 'буферной зоны' и затягиванием войны
В Кремле сделали новое заявление о войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

  • В Кремле пригрозили расширением "буферной зоны"
  • Там заявили о риске затягивания войны
  • Песков также упомянул о диалоге Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что чем больше Украина будет наносить удары по стране-агрессору России, тем шире придется делать "буферную зону" на границе и тем дольше может длиться война. Его слова цитируют российские СМИ.

"Чем больше киевский режим будет наносить удары по объектам нашей инфраструктуры, тем шире нам придется делать зоны безопасности. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит "специальную военную операцию" в той или иной степени - не можем точно сказать, в какой. Но это точно приведет к тому, что нам придется создавать более обширную зону безопасности, большую буферную зону", - сказал он.

видео дня

Также Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над территорией Украины.

"Это новое заявление. Раньше таких заявлений не было. Раньше никто не обсуждал закрытие воздушного пространства. В любом случае речь пойдет о том, что вооруженные силы стран НАТО будут действовать на территории Украины. Это как раз то, против чего проводится "специальная военная операция", - рассказал пресс-секретарь диктатора.

Что интересно, он добавил, что у Путина и Трампа якобы "налажен конструктивный диалог", и накануне глава Белого дома не позвонил Путину, потому что был "явно занят после всех контактов в Анкаре".

"Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные разногласия, которые могут иметь место", - подытожил Песков.

Как удары по РФ влияют на позицию Трампа

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что фактически ежедневные удары, которые РФ допускает по собственной территории и по территории оккупированного Крыма, создают очень специфический геополитический фон для путинского режима.

По его словам, и Европа, и Украина сейчас используют ситуацию, когда РФ объективно демонстрирует свою слабость, для того чтобы выиграть аргументацию в глазах Трампа.

"За полтора года второго президентства Дональда Трампа стало ясно, что в конфликтных ситуациях, где есть две стороны и нужно что-то решать, Трамп обычно становится на сторону сильнейшего. Он не слишком углубляется в детали: по его логике, поддержка более сильной стороны - это самый простой и быстрый путь к завершению конфликта", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в данный момент Россия выглядит слабой стороной, поэтому это делает Трампа более восприимчивым к аргументам Европы и Украины.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что существует четыре ключевых элемента, которые, по оценке украинской стороны, необходимы для завершения войны и достижения устойчивого мира. Украинское предложение по завершению войны является "реалистичным и осуществимым" для Путина.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что активные боевые действия в Украине могут прекратиться уже к концу текущего года. При этом он подчеркнул, что перед снижением напряженности стороны, вероятно, столкнутся с новым этапом эскалации.

Президент Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины перешла в новую фазу, где ключевым полем боя становится воздушное пространство. После остановки врага на суше и вытеснения его флота из моря именно технологии и дальнобойные дроны будут определять дальнейший ход противостояния.

Читайте также:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Демонициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочные сценарии развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:28Война
У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

16:23Аналитика
Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

15:55Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Родились для семейной жизни: четыре даты рождения с особым даром

Родились для семейной жизни: четыре даты рождения с особым даром

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Последние новости

17:00

"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

16:54

"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

16:28

Через несколько недель в Украине могут запустить производство Patriot - Минобороны Польши

16:28

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:23

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войныФесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны
16:17

Кравец показала двойняшек, которых увезла из Киева: "Это место нас спасло"

15:56

"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

15:55

Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

15:37

Шабунин "сливал" документы с грифом "ДСК", – ветеран

Реклама
15:31

Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигурыВидео

15:29

Как заточить ножи для мясорубки: новый способ с наждачкой удивил многихВидео

15:26

США помогают Украине наносить удары по России: эксперт раскрыл план Вашингтона

15:19

В ГБР отреагировали на информацию ЦПК и опровергли свою причастность к блокированию расследования в отношении якобы 143 объектов недвижимости брата Сухачева

15:02

Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой

14:58

Самый "мемный" футболист Эрлинг Холанн любит девушку со школы: история пары

14:44

Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник

14:38

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

14:23

Увиденное не дает покоя: женщина вернулась к жизни и удивила врачей

14:08

"Назвали Зина": предательница Асти сообщила о пополнении

13:57

Что нельзя запрещать детям: три популярные ошибки родителей

Реклама
13:38

Символ бабочки на стиральной машине: почему его нельзя игнорировать

13:21

Магнит для змей: какие уголки на участке больше всего привлекают пресмыкающихся

13:07

"Хочу убрать": Яна Глущенко решила изменить свою внешность

12:51

Горят нефтебазы, поражены 14 судов: Силы обороны мощно ударили по объектам РФ

12:49

Звезда "Сватов" ошарашил старым и уставшим видом

12:33

Сильные ливни и грозы накроют Украину: синоптик назвала дату потепления

12:22

Умерла Бонни Тайлер: что известноВидео

12:15

Круче котлет и отбивных: рецепт мясных бризолей из фарша за 15 минут

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 10 июля: Быкам - бунтарство, Петухам - консерватизм

12:03

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

12:01

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

11:54

Расслабляться пока рано: что должна делать Украина, чтобы сохранить поддержку США

11:23

Украина будет бить по РФ собственной баллистикой: названы первые цели и сроки

11:00

Пугачева покинула Кипр ради близкого человека — где она сейчас

10:54

Три знака зодиака сорвут куш: судьба готовит шанс, который нельзя упустить

10:42

Массовые вооруженные протесты в РФ: активистка назвала условие начала стрельбы

10:37

Цветы в вазе простоят в разы дольше: секрет кроется в двух вещах из кухонного шкафа

09:59

Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: есть погибший, количество раненых снова возросло

09:59

"Я стала жертвой": Наталка Денисенко сообщила, что пострадала

09:49

Спреи больше не понадобятся: мухи исчезнут из дома после одной процедуры

Реклама
09:35

Украина может производить ракеты для Patriot: реальные сроки и "подводные камни"

09:24

Перемирию на Ближнем Востоке конец: США нанесли новые удары по Ирану

08:13

В РФ прогремели взрывы: дроны подожгли НПЗ в двух российских регионахВидео

08:09

Портников объяснил, почему Путин бомбит дома с киевлянами, а не военные объектымнение

07:55

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

07:01

США могут вывести дополнительные войска из Европы: Трамп озвучил новое условие

05:59

"Что ты чудишь": известный актер жестко разнес Цимбалюка и Денисенко

05:36

Гороскоп на завтра, 10 июля: Девам — трудности, Скорпионам — перемены

05:11

Секреты советской экономики: 7 привычек из СССР, актуальных и сегодня

04:30

Начало счастливых перемен: жизнь четырех знаков зодиака скоро наладится

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять