В Кремле пригрозили Украине расширением 'буферной зоны' и затягиванием войны

Песков также отреагировал на заявление Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной.

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В Кремле сделали новое заявление о войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

В Кремле пригрозили расширением "буферной зоны"

Там заявили о риске затягивания войны

Песков также упомянул о диалоге Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что чем больше Украина будет наносить удары по стране-агрессору России, тем шире придется делать "буферную зону" на границе и тем дольше может длиться война. Его слова цитируют российские СМИ.

"Чем больше киевский режим будет наносить удары по объектам нашей инфраструктуры, тем шире нам придется делать зоны безопасности. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит "специальную военную операцию" в той или иной степени - не можем точно сказать, в какой. Но это точно приведет к тому, что нам придется создавать более обширную зону безопасности, большую буферную зону", - сказал он. видео дня

Также Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над территорией Украины.

"Это новое заявление. Раньше таких заявлений не было. Раньше никто не обсуждал закрытие воздушного пространства. В любом случае речь пойдет о том, что вооруженные силы стран НАТО будут действовать на территории Украины. Это как раз то, против чего проводится "специальная военная операция", - рассказал пресс-секретарь диктатора.

Что интересно, он добавил, что у Путина и Трампа якобы "налажен конструктивный диалог", и накануне глава Белого дома не позвонил Путину, потому что был "явно занят после всех контактов в Анкаре".

"Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные разногласия, которые могут иметь место", - подытожил Песков.

Как удары по РФ влияют на позицию Трампа

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что фактически ежедневные удары, которые РФ допускает по собственной территории и по территории оккупированного Крыма, создают очень специфический геополитический фон для путинского режима.

По его словам, и Европа, и Украина сейчас используют ситуацию, когда РФ объективно демонстрирует свою слабость, для того чтобы выиграть аргументацию в глазах Трампа.

"За полтора года второго президентства Дональда Трампа стало ясно, что в конфликтных ситуациях, где есть две стороны и нужно что-то решать, Трамп обычно становится на сторону сильнейшего. Он не слишком углубляется в детали: по его логике, поддержка более сильной стороны - это самый простой и быстрый путь к завершению конфликта", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в данный момент Россия выглядит слабой стороной, поэтому это делает Трампа более восприимчивым к аргументам Европы и Украины.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что существует четыре ключевых элемента, которые, по оценке украинской стороны, необходимы для завершения войны и достижения устойчивого мира. Украинское предложение по завершению войны является "реалистичным и осуществимым" для Путина.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что активные боевые действия в Украине могут прекратиться уже к концу текущего года. При этом он подчеркнул, что перед снижением напряженности стороны, вероятно, столкнутся с новым этапом эскалации.

Президент Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины перешла в новую фазу, где ключевым полем боя становится воздушное пространство. После остановки врага на суше и вытеснения его флота из моря именно технологии и дальнобойные дроны будут определять дальнейший ход противостояния.

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О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демонициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочные сценарии развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

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