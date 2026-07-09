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Увиденное не дает покоя: женщина вернулась к жизни и удивила врачей

Константин Пономарев
9 июля 2026, 14:23
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53-летняя Келси Абернати Маклин рассказала, что после остановки дыхания оказалась в другом измерении и больше не боится смерти.
Келси Абернати Маклин перестала дышать на три с половиной минуты
Келси Абернати Маклин перестала дышать на три с половиной минуты / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Что женщина рассказала после клинической смерти
  • Какие воспоминания возникли у нее в критический момент
  • Почему теперь она больше не боится смерти

53-летняя американка Келси Абернати Маклин перестала дышать на три с половиной минуты после того, как кусок стейка застрял у нее в горле во время семейного вечера с барбекю в Филадельфии (США).

Прием Геймлиха не дал результата, женщина потеряла сознание, а врачи впоследствии назвали её выживание "чудом". Об этом сообщает Mirror.

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Что женщина увидела "по ту сторону"

Пока дыхание отсутствовало, сознание Маклин, по ее словам, перенеслось в другое измерение.

"Когда свет погас, я почувствовала, что меня окружает кокон бесконечной любви. Время словно остановилось. Не было ни начала, ни конца. Никто не произнес ни слова, но я понимала универсальный язык", - рассказала женщина.

Вместе с этим перед Маклин начали проступать картины её собственного прошлого.

"Я начала видеть фрагменты своей жизни, почти как в кино на большом экране. Я действительно ощущала эмоции, которые вызывала у других своими поступками. Были и хорошие, и плохие. Анализ моей жизни показал мне карму, которую я сама создала", - говорит она.

Пока дыхание отсутствовало, сознание Маклин, по её словам, перенеслось в другое измерение
Пока дыхание отсутствовало, сознание Маклин, по ее словам, перенеслось в другое измерение / Фото: Jam Press

В этот момент женщина также переосмыслила свои жизненные приоритеты.

"Мне было грустно видеть, как я причиняла людям боль, и я хотела, чтобы меня простили. Но я гордилась моментами, когда проявляла любовь, особенно к тем, кто этого не заслуживал. Я поняла, что материальные вещи, статус и деньги не имеют значения", - отметила американка.

Почему она больше не боится смерти

После того как она пришла в себя, женщина начала по-новому относиться к своей жизни.

"Я очень боюсь, что ситуация, близкая к смерти, повторится, потому что это было очень опасно. Я ещё не готова прощаться. Теперь я режу еду на более мелкие кусочки, тщательно ее пережевываю, а вместе с мужем и сыном прошла курс оказания первой помощи", - рассказала Маклин.

Придя в себя, женщина стала по-новому относиться к своей жизни
После прихода в сознание женщина стала по-новому относиться к своей жизни / Фото: Jam Press

Свое отношение к страху смерти женщина после пережитого сформулировала иначе.

"Раньше я сильно боялась смерти, но теперь, увидев загробный мир, я больше не боюсь. Гораздо страшнее не прожить здесь свою жизнь в полной мере и не оценить то, что у меня есть", - отметила американка.

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждение о важных событиях.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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