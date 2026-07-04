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Женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг

Константин Пономарев
4 июля 2026, 19:29
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Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, увидела врата в рай и вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.
Более десяти минут находилась в состоянии клинической смерти
Более десяти минут находилась в состоянии клинической смерти / Фото: SWNS, скриншот с Youtube

Вы узнаете:

  • Что произошло после остановки сердца
  • Что женщина назвала вратами в рай
  • Как клиническая смерть изменила взгляд женщины на жизнь

Американская писательница утверждает, что более десяти минут находилась в состоянии клинической смерти. По ее словам, за это время она испытала ощущение полного покоя, увидела врата в рай и приняла решение вернуться к жизни из-за одной неожиданной мысли.

По словам Розмари Торнтон, события произошли спустя несколько месяцев после трагической смерти ее мужа. Пережив тяжелое горе, женщина узнала о раке второй стадии. После проведения биопсии у нее началось сильное внутреннее кровотечение, из-за которого ее экстренно доставили в больницу. Об этом пишет Mirror.

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Что произошло во время операции

Розмари вспоминает, что после резкого падения артериального давления потеряла сознание. Женщина утверждает, что в какой-то момент почувствовала, будто покинула собственное тело.

По словам американки, исчезли все чувства боли, вины, тревоги и отчаяния, которые преследовали ее после смерти мужа. Вместо этого появилось ощущение абсолютного спокойствия.

"Если бы мне нужно было описать это тремя словами, то это было бы: "Добро пожаловать домой". Так я это ощущала", - рассказала она.

Женщина утверждает, что в какой-то момент почувствовала, будто покинула собственное тело
Женщина утверждает, что в какой-то момент почувствовала, будто покинула собственное тело / Фото: SWNS

Розмари также утверждает, что оказалась в ярком белом пространстве с единственной дверью, которую воспринимала как вход в рай. Перед тем как открыть ее, женщина задала вопрос, действительно ли ей суждено умереть из-за произошедшего в больнице. По ее словам, ответ оказался отрицательным, а окончательный выбор оставили за ней.

Почему женщина отказалась открыть дверь

Самым сильным моментом пережитого опыта стало неожиданное видение медсестры, которая незадолго до этого пообещала сделать все возможное, чтобы спасти пациентку.

По словам Розмари, она увидела, как медработница плачет, считая, что не смогла выполнить свое обещание. Именно это, утверждает женщина, заставило ее отказаться от перехода через загадочную дверь.

Женщина утверждает, что оказалась в ярком белом пространстве с единственной дверью
Женщина утверждает, что оказалась в ярком белом пространстве с единственной дверью / Фото: SWNS

"Если я могу избавить хотя бы одного человека от такой боли, я должна вернуться", - вспомнила она свою мысль.

После этого американка мгновенно вновь оказалась на больничной каталке.

Более десяти минут без признаков жизни

Из-за длительного периода недостатка кислорода существовал высокий риск тяжелых повреждений мозга и сердца. Однако, как утверждает женщина, последующие обследования не выявили неврологических нарушений.

Еще одним неожиданным событием для нее стали результаты повторных анализов. По словам Розмари, врачи не обнаружили признаков ранее диагностированного онкологического заболевания.

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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