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Сколько нужно зарабатывать, чтобы выжить: цена места в современном бункере

Константин Пономарев
19 августа 2026, 20:12
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В горном массиве создают секретный комплекс для богачей, способный защитить людей, произведения искусства, золото и редкие автомобили.
В швейцарских Альпах начали создавать подземный комплекс для состоятельных клиентов
В швейцарских Альпах начали создавать подземный комплекс для состоятельных клиентов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Facebook

Вы узнаете:

  • Что миллиардеры собираются спрятать в глубине Альп
  • Почему аренду убежища оформляют сразу на 99 лет
  • Во сколько обойдется место в убежище на случай апокалипсиса

В швейцарских Альпах начали создавать подземный комплекс для состоятельных клиентов, опасающихся войн, экологических катастроф и других глобальных потрясений. За сотнями метров горной породы планируют разместить хранилища для золота, произведений искусства, редких вин и коллекционных автомобилей, а также оборудовать частные жилые помещения.

Проект под названием Brünig Mega Safe реализуют в массиве Брюниг неподалеку от деревни Лунгерн. Как сообщает WION, работы над первой группой подземных помещений начались в начале 2026 года после привлечения состоятельных клиентов.

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Сколько будут строить бункеры в Швейцарии

Создание первой очереди комплекса займет примерно два года. Под толщей известняка планируют оборудовать около двух десятков отдельных бункеров, спроектированных в соответствии с пожеланиями владельцев.

Стоимость доступа к подземному пространству начинается примерно с 500 тысяч швейцарских франков. Клиентам предложат оформить аренду сроком на 99 лет.

Клиентам предложат оформить аренду сроком на 99 лет
Клиентам предложат оформить аренду сроком на 99 лет / Фото: Reddit

В защищенных помещениях можно будет хранить коллекции произведений искусства, драгоценные металлы, редкие вина и винтажные автомобили Ferrari. Благодаря большим тоннелям дорогостоящие машины смогут доставлять непосредственно внутрь горы.

Стабильная температура в пещерах составит около 13 градусов. Такие условия подходят для длительного хранения вин и других ценных предметов, чувствительных к перепадам температуры.

Подземное хранилище превратят в убежище

Первоначальная идея защищенного склада постепенно переросла в проект частного убежища. Внутри комплекса предусмотрят модульные жилые помещения, переговорные комнаты, закрытые кабинеты и залы для деловых встреч.

Многоуровневая система контрольно-пропускных пунктов должна ограничить доступ посторонних. Благодаря этому клиенты смогут не только оставить под землей свое имущество, но и сами переждать беспорядки или масштабный кризис.

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звуки. Мужчина случайно обнаружил потайной люк под полом комнаты. После находки ему показалось, что снизу доносятся шаги.

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Об источнике - Wionews

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