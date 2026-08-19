Закрытая актриса Сандра Буллок показала редкие фото детей

Популярная актриса редко делится кадрами своей личной жизни и тем более фото.

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Сандра Буллок выглядит опустошенной / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Какими фото поделилась актриса

Как она провела время с семьей и друзьями

Голивудская актриса, которая относительно недавно потеряла своего любимого человека и перестала появляться на публике Сандра Буллок, порадовала поклонников редким взглядом на свою личную жизнь - актриса опубликовала серию летних снимков, на которых появились ее дети.

62-летняя звезда выложила в соцсетях так называемый "photo dump" - подборку кадров с отдыха, где она проводит время с семьей и близкими друзьями.

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Сандра Буллок поделилась редкими фото / Фото Instagram/sandrabullock

В числе снимков оказались и редкие фото ее сына Луиса (16 лет) и дочери Лайлы (12 лет), которых актриса обычно старается держать вдали от публичности.

Сандра Буллок поделилась редкими фото / Фото Instagram/sandrabullock

На фотографиях Буллок гуляет на природе, отдыхает с друзьями, а также проводит время с родственниками. В один из кадров попал трогательный момент - визит актрисы на могилы родителей вместе с сестрой.

Под публикацией актриса лаконично описала свое лето: "Друзья, семья, веселье, рыбалка, животные… и работа".

Сандра Буллок поделилась редкими фото / Фото Instagram/sandrabullock

Известно, что Буллок усыновила Луиса в 2010 году, а Лайлу - в 2015-м. Несмотря на мировой статус, актриса всегда тщательно оберегала детей от внимания прессы и лишь изредка делится подобными моментами.

В последние годы Сандра Буллок сделала паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на семье. Сейчас она постепенно возвращается к работе - ожидается ее участие в продолжении фильма "Практическая магия 2".

Сандра Буллок поделилась редкими фото / Фото Instagram/sandrabullock

Редкая публикация вызвала большой отклик у поклонников, которые отметили, что актриса все чаще делится личными моментами и показывает, как выглядит ее жизнь вне Голливуда.

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О персоне: Сандра Буллок Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.

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