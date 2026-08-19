Закрытая актриса Сандра Буллок показала редкие фото детей

Кратко:
- Какими фото поделилась актриса
- Как она провела время с семьей и друзьями
Голивудская актриса, которая относительно недавно потеряла своего любимого человека и перестала появляться на публике Сандра Буллок, порадовала поклонников редким взглядом на свою личную жизнь - актриса опубликовала серию летних снимков, на которых появились ее дети.
62-летняя звезда выложила в соцсетях так называемый "photo dump" - подборку кадров с отдыха, где она проводит время с семьей и близкими друзьями.
В числе снимков оказались и редкие фото ее сына Луиса (16 лет) и дочери Лайлы (12 лет), которых актриса обычно старается держать вдали от публичности.
На фотографиях Буллок гуляет на природе, отдыхает с друзьями, а также проводит время с родственниками. В один из кадров попал трогательный момент - визит актрисы на могилы родителей вместе с сестрой.
Под публикацией актриса лаконично описала свое лето: "Друзья, семья, веселье, рыбалка, животные… и работа".
Известно, что Буллок усыновила Луиса в 2010 году, а Лайлу - в 2015-м. Несмотря на мировой статус, актриса всегда тщательно оберегала детей от внимания прессы и лишь изредка делится подобными моментами.
В последние годы Сандра Буллок сделала паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на семье. Сейчас она постепенно возвращается к работе - ожидается ее участие в продолжении фильма "Практическая магия 2".
Редкая публикация вызвала большой отклик у поклонников, которые отметили, что актриса все чаще делится личными моментами и показывает, как выглядит ее жизнь вне Голливуда.
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О персоне: Сандра Буллок
Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона".
В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.
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