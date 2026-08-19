"Впервые столкнулся с ужасом": Киркоров в Сочи завыл из-за украинских дронов

Путинист Киркоров теперь плачется своим поклонникам, что не может провести концерт.

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Киркоров пожаловался на украинские беспилотники/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

На что жалуется Киркоров

Где он оказался

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, пожаловался на атаку украинских беспилотников в российском городе Сочи.

Киркоров, которому не разрешили провести концерт, вышел на связь с поклонниками и стал причитать, что жизнь важнее всего и что он "впервые столкнулся с таким ужасом".

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"Концерт мой должен был начаться в 20.00, ровно час назад. Но была объявлена беспилотная атака на город Сочи", - жалуется путинист.

Киркоров в ужасе от ситуации / Фото Скриншот Threads

Киркоров добавляет, что несмотря на все препятствия и закрытые аэропорты, он со своей командой добрался до Сочи из Геленджика.

"Такая ситуация в моей жизни - первый раз. Я столкнулся с ужасом ситуации в первый раз. Но я надеюсь, что все будет хорошо", - рассчитывает подзаработать певец в курортном городе террористической России.

Киркоров о войне

Отметим, что Киркоров вместе с другими российскими знаменитостями поддерживает военное вторжение РФ в мирную Украину. Он также поддерживает официальную позицию российских властей в отношении войны в Украине, избегает прямых политических заявлений, но совершает поездки в зону конфликта для выступлений перед российскими оккупантами.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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