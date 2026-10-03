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Соседские кошки облюбовали чужой сад: садовод назвал способы отвадить животных

Виталий Кирсанов
3 октября 2026, 22:23
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Кошки, которые свободно гуляют на улице, нередко исследуют соседние территории.
Кошки, которые свободно гуляют на улице, нередко исследуют соседние территории
Кошки, которые свободно гуляют на улице, нередко исследуют соседние территории / Коллаж: Главред, фото: freepik

Кратко:

  • Растение с неприятным для кошек запахом
  • Бутылка с водой вместо отпугивателя

Если соседские кошки регулярно приходят на ваш участок, не обязательно прибегать к радикальным мерам. Существует несколько простых и безопасных способов сделать сад менее привлекательным для животных. Об этом пишет Uj szo.

Кошки, которые свободно гуляют на улице, нередко исследуют соседние территории. В некоторых случаях они даже приносят пользу, охотясь на насекомых и грызунов. Однако далеко не каждому садоводу нравится обнаруживать среди цветов или на грядках следы пребывания животных.

видео дня

Своим способом борьбы с нежелательными гостями поделился садовод Роджер Крукс, который публикует советы по уходу за садом на YouTube. По его словам, один из опробованных методов помог ему избавиться от кошек на несколько недель.

Растение с неприятным для кошек запахом

Чтобы защитить свои цветы, Роджер сначала убрал с участка кошачьи экскременты. Затем он пересадил растение с сильным запахом, а рядом разложил небольшие колючие ветки.

Для этого садовод использовал Coleus caninus, или плектрантус собачий. Это растение семейства яснотковых отличается зелеными листьями и голубовато-фиолетовыми цветами, похожими на лаванду. При этом его характерный запах считается неприятным для кошек, поэтому животные могут избегать мест, где оно растет.

Дополнительным препятствием стали колючие ветки. Кошки предпочитают мягкую землю, тогда как ходить по колючей поверхности им неудобно.

Однако такой подход оказался не слишком долговечным. Спустя некоторое время животные снова начали возвращаться на участок, поэтому Роджер решил воспользоваться другим способом.

Бутылка с водой вместо отпугивателя

На этот раз садовод вспомнил распространенный бытовой метод и поставил рядом с местами появления кошек прозрачную пластиковую бутылку, наполненную водой. По словам Роджера, результат его удивил.

"Пять-шесть недель назад я поставил на землю бутылку с водой. С тех пор я больше не видел здесь ни одной кошки. Не знаю, почему и как это работает, но это работает", - рассказал он.

В комментариях к видео один из пользователей предположил, что животных может отпугивать отражение света от наполненной водой бутылки. При этом сам Роджер не знает точного объяснения эффективности метода.

Что еще можно попробовать

Еще один вариант - ультразвуковые отпугиватели. Такие устройства реагируют на появление животного и издают высокочастотный звук, который человек обычно не слышит. Некоторые модели также используют мигающий свет, чтобы дополнительно отпугнуть кошку.

Животные могут избегать и резких цитрусовых запахов. Поэтому возле клумб можно разложить кожуру лимона, апельсина или грейпфрута. Однако это временная мера: запах быстро исчезает, поэтому кожуру придется регулярно заменять.

Еще один способ - изменить поверхность участка. Кошки любят мягкую почву, поэтому вокруг грядок можно использовать пластиковую сетку или сетку для защиты от кроликов. Гравий и мелкие камни также могут сделать некоторые места менее привлекательными для животных.

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Об издании: Uj Szo

Uj Szo (в переводе с венгерского - "Новое слово") - это единственная ежедневная общественно-политическая газета в Словакии, издающаяся на венгерском языке.

Издание ориентировано на венгерское национальное меньшинство, проживающее в Словакии.

Выходит как в печатном виде, так и в формате крупного новостного интернет-портала (ujszo.com), который является самым читаемым венгероязычным сайтом в Словакии. Также у медиа есть официальные мобильные приложения.

Газета имеет давнюю историю - она была основана еще в 1948 году, а ее редакция находится в Братиславе.

Публикует главные новости Словакии, Венгрии и мира, аналитические статьи, материалы о культуре, политике и экономике.

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