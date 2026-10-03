Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

Новая украинская модель ракеты FP-9 будет иметь большую дальность действия.

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Стали известны сроки вероятного боевого применения ракеты FP-9 / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Важное из заявлений Зеленского:

Новая ракета FP-9 готовится к применению уже этой осенью

Украинская баллистика будет иметь большую дальность действия

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отечественная баллистическая ракета FP-9 будет готова этой осенью.

Как рассказал Зеленский в интервью Reuters, он позвонил представителям компании-производителя Fire Point, чтобы побудить руководство как можно скорее завершить работу над моделью FP-9, которая имеет большую дальность действия.

видео дня

"Я спросил их: "Где моя FP-9?" – сказал Зеленский с улыбкой. – Нам нужна FP-9. И я уверен, что этой осенью FP-9 будет готова".

Как сообщалось 1 октября, президент Украины заявил о первом и успешном применении в бою отечественной баллистической ракеты FP-7, дальность полета которой составляет около 250 км.

/ Инфографика: Главред

Что известно об ударах по объектам в России

Украинская сторона сообщила о серии атак по объектам, расположенным на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении совместной операции.

По его словам, среди целей был нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ярославле. Также Служба безопасности Украины сообщила об атаке на военный аэродром в Ростовской области.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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