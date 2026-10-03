Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

Важное из заявлений Зеленского:
- Новая ракета FP-9 готовится к применению уже этой осенью
- Украинская баллистика будет иметь большую дальность действия
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отечественная баллистическая ракета FP-9 будет готова этой осенью.
Как рассказал Зеленский в интервью Reuters, он позвонил представителям компании-производителя Fire Point, чтобы побудить руководство как можно скорее завершить работу над моделью FP-9, которая имеет большую дальность действия.
"Я спросил их: "Где моя FP-9?" – сказал Зеленский с улыбкой. – Нам нужна FP-9. И я уверен, что этой осенью FP-9 будет готова".
Как сообщалось 1 октября, президент Украины заявил о первом и успешном применении в бою отечественной баллистической ракеты FP-7, дальность полета которой составляет около 250 км.
Что известно об ударах по объектам в России
Украинская сторона сообщила о серии атак по объектам, расположенным на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении совместной операции.
По его словам, среди целей был нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ярославле. Также Служба безопасности Украины сообщила об атаке на военный аэродром в Ростовской области.
Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.
Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.
Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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