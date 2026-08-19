РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

Россия активизировала стратегическую авиацию. Мониторы сообщили о подготовке нового ракетного удара.

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​ Армия РФ готовит массированный ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия ​

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Передислокация семи бомбардировщиков Ту-95МС уже началась

Активность военной сети указывает на готовность к атаке

Удары стратегической авиации ожидаются в ближайшие сутки

Армия РФ проводит подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с применением бортов стратегической авиации. Атаку следует ожидать в ближайшие несколько суток. Об этом 19 августа предупредили мониторы.

Как сообщает єРадар, начинается передислокация бортов стратегической авиации Ту-95МС с Далекого Востока на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". По состоянию на 09:30 зафиксирован вылет первого борта. В общей сложности планируется перелет семи бортов.

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"Враг завершил подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с применением бортов стратегической авиации, который следует ожидать в ближайшие несколько суток", - предупредили мониторы.

Канал Strategic Control сообщил в 09:50 об активности российской голосовой сети стратегической авиации РФ на тренировочной частоте.

"Вероятно, будут перелеты стратегической авиации из Дальневосточной части РФ в Западноевропейскую или наоборот. Есть вероятность тренировочных/предослокационных рейсов", - говорится в сообщении.

В 10:04 мониторы уточнили, что осуществляется передислокация минимум одного стратегического бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья".

В 10:10 Strategic Control сообщил о том, что осуществляется передислокация минимум шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья".

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар: предупреждение разведки

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщил 18 августа военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается прежней - около 30 ракет.

Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.

В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

РФ будет бить ракетами 3-4 раза в месяц: прогноз ГУР

Страна-агрессор Россия ежемесячно перевыполняет план по производству основных типов ракет на 110-120% и готовит серию комбинированных ударов по оборонно-промышленному комплексу и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Разведка фиксирует, что Россия способна ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки с использованием ракет разных типов и беспилотников. Основными объектами таких ударов остаются Киев, Запорожье, Днепр и Харьков - центры украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первое - это наша баллистика, они стараются не допустить выхода на серийное производство этого вооружения. Второе - все, что связано с БПЛА и FPV-дронами", - сказал генерал-майор в интервью РБК-Украина.

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