Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

Гонорар Тома Холланда за роль супергероя за годы работы во франшизе существенно вырос.

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Стал известен заработок Тома Холланда за нового "Человека-паука" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tomholland2013

Кратко:

Мировые сборы "Человека-паука" превысили $2 миллиарда

Том Холланд может получить более $100 млн за участие в фильме

Британский актер Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера в киновселенной Marvel, может получить более $100 миллионов за участие в новом фильме о Человеке-пауке. Об этом сообщает Page Six.

За работу в картине "Человек-паук: Новый день" 30-летнему актеру предусмотрен фиксированный гонорар в размере $20 миллионов. Кроме того, Холланд получит дополнительный процент от кассовых сборов фильма.

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На сегодняшний день мировые сборы картины превысили $2 миллиарда, благодаря чему общий заработок актера может значительно увеличиться.

При этом гонорар Холланда за роль супергероя за годы работы во франшизе существенно вырос. Так, за свое первое появление в образе Человека-паука в фильме "Первый мститель: Противостояние" актер получил около $260 тысяч.

За картину "Человек-паук: Возвращение домой" его гонорар составил $500 тысяч. Значительно больше Холланд заработал за третью сольную часть франшизы - фильм "Человек-паук: Нет пути домой", за который ему заплатили около $10 миллионов.

Таким образом, за время участия в киновселенной Marvel доход британского актера от роли Человека-паука вырос в десятки раз.

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О персоне: Том Холланд Том Холланд - британский актер. Лауреат премии BAFTA и обладатель трех статуэток "Сатурна". В 2019 году попал в список журнала Forbes 30 Under 30. Ряд изданий называет Холланда одним из самых популярных актеров своего поколения. Широкую известность Холланду принесла роль Человека-паука в шести фильмах кинематографической вселенной Marvel, сообщает Википедия.

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