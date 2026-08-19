Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

Виталий Кирсанов
19 августа 2026, 23:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Гонорар Тома Холланда за роль супергероя за годы работы во франшизе существенно вырос.
Стал известен заработок Тома Холланда за нового "Человека-паука"
Стал известен заработок Тома Холланда за нового "Человека-паука" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tomholland2013

Кратко:

  • Мировые сборы "Человека-паука" превысили $2 миллиарда
  • Том Холланд может получить более $100 млн за участие в фильме

Британский актер Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера в киновселенной Marvel, может получить более $100 миллионов за участие в новом фильме о Человеке-пауке. Об этом сообщает Page Six.

За работу в картине "Человек-паук: Новый день" 30-летнему актеру предусмотрен фиксированный гонорар в размере $20 миллионов. Кроме того, Холланд получит дополнительный процент от кассовых сборов фильма.

видео дня

На сегодняшний день мировые сборы картины превысили $2 миллиарда, благодаря чему общий заработок актера может значительно увеличиться.

При этом гонорар Холланда за роль супергероя за годы работы во франшизе существенно вырос. Так, за свое первое появление в образе Человека-паука в фильме "Первый мститель: Противостояние" актер получил около $260 тысяч.

За картину "Человек-паук: Возвращение домой" его гонорар составил $500 тысяч. Значительно больше Холланд заработал за третью сольную часть франшизы - фильм "Человек-паук: Нет пути домой", за который ему заплатили около $10 миллионов.

Таким образом, за время участия в киновселенной Marvel доход британского актера от роли Человека-паука вырос в десятки раз.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Кинокомпания Warner Bros. Discovery (WBD) не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма "Барби".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Том Холланд

Том Холланд - британский актер. Лауреат премии BAFTA и обладатель трех статуэток "Сатурна". В 2019 году попал в список журнала Forbes 30 Under 30. Ряд изданий называет Холланда одним из самых популярных актеров своего поколения. Широкую известность Холланду принесла роль Человека-паука в шести фильмах кинематографической вселенной Marvel, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес новости шоу бизнеса новости кино Том Холланд
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:48Война
В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

00:10Война
Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Последние новости

00:48

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:10

В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

19 августа, среда
23:58

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающий.Видео

23:15

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

22:47

Четыре даты рождения наделяют особой интуицией: они "читают" людей

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
22:34

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

22:16

РФ уже подняла в небо Ту-160: украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

22:06

Популярная украинская певица беременна в третий раз: что известно

Реклама
22:05

"Слов на ветер не бросает": Зеленский сказал, чего ждет от Хмары

21:54

В 60 лет принимают за сестру дочери: бабушка раскрыла секрет молодости

21:26

Масло после жарки можно не выливать: как быстро очистить его от осадкаВидео

20:58

В российско-украинской войне начинается битва за космос: Forbes раскрыл детали

20:56

Зачем распылять уксус на простыни перед сном: что изменится за ночь

20:33

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

20:12

Сколько нужно зарабатывать, чтобы выжить: цена места в современном бункере

19:56

Верховная Рада может переехать в более безопасное место: депутат раскрыл детали

19:38

Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС

19:10

Зачистка перед фарсом: почему Кремль блокирует любые разговоры о миремнение

19:08

Душевая кабинка заблестит без химии: что делать сразу после купания

Реклама
18:55

"Я ваш брат": Ричард Гир записал обращение к украинцамВидео

18:48

Украину накроет погодный контраст: где ждать гроз, а где - +34 градуса

18:46

Закрытая актриса Сандра Буллок показала редкие фото детей

18:07

РФ ударила по зданию полиции в Житомире: есть погибшие и десятки пострадавшихФото

17:58

"Защищал Донецкое направление": на фронте погиб известный актер

17:53

Кошка вернулась к хозяйке спустя 10 лет и сотворила настоящее чудо

17:38

"Впервые столкнулся с ужасом": Киркоров в Сочи завыл из-за украинских дронов

17:34

Украинская эксперт по бровям Екатерина Сафронова представила авторскую методику психоэстетической гармонизации лица

17:16

Не нужно ждать весны: основные правила пересадки пионов в августе для пышных бутонов

17:12

От варенья до грибов: сколько на самом деле можно хранить консервациюВидео

17:01

Микроволновка засияет за считанные минуты: простая смесь растворяет жирВидео

17:01

Деньги, перемены или хлопоты: что символизирует сон о беременности

16:48

Основная угроза - для Киева и области: россияне готовы нанести очередной удар

16:37

На месте прилета много раненых: Житомир под массированной атакой реактивных дронов

16:27

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

16:25

Где и как собирать грибы в августе: эксперт поделился эффективными способами

16:19

Хмара назвал приоритеты Минобороны: что изменится на фронте и в мобилизации

16:19

Белла, Макс или Коко: какие имена для собак остаются популярными уже много лет

16:17

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

16:13

Почему 20 августа нужно избегать конфликтов: какой церковный праздник

Реклама
15:40

Доллар обвалился, а евро стремительно взлетел вверх: новый курс валют на 20 августа

15:38

Опасно для людей: женщина нашла в подвале "сокровища" своего прадедаВидео

15:29

Шанс на успех: пять знаков зодиака, которым повезет в конце августа

15:06

Новые и редкие имена: как украинцы называют детей во время войны

15:04

Рада одобрила новые назначения: кто стал министром обороны и главой МИД

15:00

Зачем заворачивать деньги в фольгу: необычный лайфхак решает распространенную проблему

14:40

У группы Green Grey еще одна трагедия: Мурик просит о помощи

14:40

"Кладбище для вкуса": почему нельзя класть помидоры в холодильник

14:20

Тест на профессию по типу личности: как найти самую подходящую работу

13:56

Украинцам советуют избегать слова "кошелек": как правильно называть аксессуар для денег

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости Сум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять