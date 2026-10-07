Кратко:
- Как выглядела Повалий, когда вышла из машины
- С кем ее сравнили украинцы
В террористической России на публике появилась главная украинская предательница, путинистка, престарелая певица Таисия Повалий.
В социальной сети Threads Повалий жестко высмеяли не только за ее внешний вид, а и за полное отсутствие поклонников и внимания.
Поклонники также обратили внимание на то, что Повалий стала совсем сутулой и без волос. "Что за собака сутулая", - спрашивают пользователи.
"Вышла из битой машины, 2 фанат, прицепленные волосы", - высмеяли образ Повалий украинцы.
Гнев украинцев вполне понятен, ведь те вещи, которая запроданка говорит в адрес Украины - просто недопустимы.
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О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
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