"Сутулая собака": на улицах Москвы сняли замшелую Повалий

Повалий высмеяли за страшный внешний вид и отсутствие поклонников.

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Таисия Повалий стала похожей на городскую сумасшедшую

​​​​​​ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, скрин из видео

Кратко:

Как выглядела Повалий, когда вышла из машины

С кем ее сравнили украинцы

В террористической России на публике появилась главная украинская предательница, путинистка, престарелая певица Таисия Повалий.

В социальной сети Threads Повалий жестко высмеяли не только за ее внешний вид, а и за полное отсутствие поклонников и внимания.

видео дня

Поклонники также обратили внимание на то, что Повалий стала совсем сутулой и без волос. "Что за собака сутулая", - спрашивают пользователи.

В сети высмеяли Повалий / Скриншот Threads

В сети высмеяли Повалий / Скриншот Threads

"Вышла из битой машины, 2 фанат, прицепленные волосы", - высмеяли образ Повалий украинцы.

В сети высмеяли Повалий / Скриншот Threads

В сети высмеяли Повалий / Скриншот Threads

В сети высмеяли Повалий / Скриншот Threads

Гнев украинцев вполне понятен, ведь те вещи, которая запроданка говорит в адрес Украины - просто недопустимы.

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О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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