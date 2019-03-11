Таисия Повалий

11 марта 2019, 22:02

Украинская певица, народная артистка Украины.

Таисия Повалий
Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

Дата рождения: 10 декабря 1964 года, Шамраевка, Сквирский район, Киевская область, Украинская ССР, СССР.

Детство и образование

Таисия Николаевна Гирявец (девичья фамилия артистки) в селе Шамраевка, Сквирский район, Киевская область. Отец - Николай Павлович Гирявец родился в 1935году, мать - Нина Даниловна Гирявец (в девичестве Конопляная) родилась 20 июля 1942.

После окончания 8 класса школы в Белой Церкви, Таисия в 15-летнем возрасте поехала учиться в Киев, поступила в Киевское музыкальное училище имени Глиэра. 

Таисия Повалий
Таисия Повалий с родителями / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Творческая деятельность

После училища с 1984 года по 1990 год певица работала в Киевском Государственном мюзик-холле. Сначала она выступала на сцене в составе вокальной группы, а затем перешла на сольные концерты.

Повалий в детстве и юности

В 1990 году получила первую награду на известном конкурсе Гостелерадио СССР "Новые имена", а в 1991 году стала дипломантом конкурса "Азия Дауысы 1991" в Алма-Ате.

В 1993 году получила гран-при на конкурсе имени В. Ивасюка "Пiсня буде поміж нас" в Черновцах, и в белорусском Витебске на Международном фестивале искусств "Славянский базар". 

В 1994 году назвали лучшей певицей Украины, а также лучшим музыкантом года в национальном музыкальном телефестивале "Новые звезды старого года" ("Нові зірки старого року").

В 1995 году выпустила свой дебютный альбом "Панно кохання", а год спустя, в марте 1996 года, получила звание Заслуженной артистки Украины.

Еще через полтора года был подписан Указ на присуждение ей звания Народной артистки Украины.

На фестивале "Песня года - 1997" певица представила песню "Сладкий грех".

В 1999 году участвовала во Всеукраинском гастрольном туре "Мы — дети твои, Украина".

В 2000 году выходит сборник клипов "100 минут с Таисией Повалий", а также она ведет активную студийную работу с Иосифом Кобзоном в записи альбома, посвященного Независимости Украины — "Одна єдина".

В 2001 году в рамках концертной программы "Звезда, рожденная Украиной" дала благотворительный концерт для детей в ДК "Украина".

В начале 2000-х благодаря съемкам в мюзиклах "Вечера на Хуторе" и "Золушка", в которых она исполнила песни "Три зимы" и "Не спугните жениха", Повалий становится популярной за пределами Украины, в частности в России и странах СНГ.

Вскоре она записывает ряд дуэтов с российскими звездами, среди которых Николай Басков и Стас Михайлов.

В 2006 году певица выпустила хит "Переживу".

В 2007 году артистка записала песню "Пусть вам повезет в любви".

28 мая 2011 года открыта именная звезда на "Аллее звезд" в Киеве на Крещатике. В 2014 году звезда была уничтожена.

В 2013 году певица презентовала песню "Одолжила" из альбома "Украина. Голос. Душа".

В 2015 году приняла участие в съемках программы "Точь-в-точь" на Первом канале, где участники перевоплощаются в известных личностей.

В мае 2015 года артистка презентовала клип на песню "Твоих рук родные объятия".

В апреле 2016 года Повалий в Кремлевском дворце получила премию "Шансон года" за песни "Твоих рук родные объятья" и "Чай с молоком"

В феврале 2018 года певица выступила в Москве на концерте "О чем поют мужчины". Мероприятие отсняли специально к 23 февраля и 8 марта, она исполнила песню ллы Пугачевой "Счастье" вместе с Денисом Майдановым и группой "Пятеро". 

В апреле 2018 года Повалий получила премию "Шансон года" за песню "Сердце - дом для любви", вручение которой состоялось в Кремлевском дворце.

В мае 2018 года артистка посетила концертный вечер в честь 60-летия поэта Михаила Гуцериева в Кремлевском дворце в Москве.

В октябре 2018 года певица участвовала в праздничном концерте, приуроченном ко дню рождения телеканала "Интер". 

Ноябрь 2018 года выдался для Повалий богатым на концерты: она выступила в Кремле с премьерой программы "Сердце – дом для любви", а в Кремлевском дворце в Москве на 23 церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон" исполнила песню "Ты в глаза мне посмотри", и за которую получила победную статуэтку.

В марте 2019 года артистка выступила в рамках российского концерта "Песня года", который состоялся в Германии в городе Дюссельдорф.

Политическая деятельность

В 2012 году баллотировалась в Верховную Раду Украины вторым номером Партии Регионов. Около 6 месяцев была советником президента Украины Виктора Януковича.

Во время Майдана певица выступала на концерте в Кремле, а после поздравила крымчан на праздновании Дня Независимости России в Ялте. Такими выступлениями Повалий вызвала негодование у украинских поклонников и политиков.

17 сентября 2014 вместе с депутатской группой "За мир и стабильность" посетила Госдуму России. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал поездку ряда народных депутатов в Госдуму РФ неуважением к Украине и предательством страны. Также сообщалось, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. 

В мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия Народного депутата были прекращены и певица фактически ушла из политики.

В сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова.

Личная жизнь

В 1982 году Таисия вышла замуж за музыканта-клавишника Владимира Повалия.

Спустя год в браке у пары родился сын Денис Повалий (28 июня 1983). Через 10 лет после рождения сына - в 1993 году, брак закончился разводом.

Таисия Повалий
Таисия Повалий с сыном / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

С декабря 1993 года Повалий - жена музыканта и продюсера Игоря Лихуты. После знакомства с Таисией в 1993 году стал ее продюсером.

Повалий, Лихута
Повалий и Лихута / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

В феврале 2019 года стало известно, что Повалий станет бабушкой - жена сына артистки Дениса Светлана беременна первенцем пары. 

Денис Повалий
Денис Повалий с женой / Instagram

Что касается изменений во внешнем виде, певица признавалась, что не пренебрегает "уколами красоты", а однажды, она сделала слишком много уколов ботокса в лицо и шею, и потеряла голос. 

Повалий после этих уколов даже пришлось отменить концерты, так как ботокс ей чересчур расслабил мышцы. Однако, после такого неприятного случая, певица вовсе не отказалось от процедуры омоложения. 

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Таисия Повалий
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