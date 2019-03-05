Таисия Повалий станет бабушкой / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий впервые станет бабушкой.

Жена сына артистки Дениса Светлана беременна первенцем пары. Радостной новостью Денис поделился на своей странице в Facebook, показав положительный тест на беременность.

Друзья и поклонники Повалий стали поздравлять его с будущим отцовством.

"Поздравляем! Высыпайтесь, пока это возможно!", "Дорогой Дениска! Очень рада за вас с Ланой! Поздравляю!", "От души поздравляю!", - писали юзеры.

/ https://www.facebook.com/denispovaliy

Напомним, Денис Повалий женился на Светлане Вихровой в июне 2015 года.

Ранее Таисия Повалий отметилась на российской Песне года.