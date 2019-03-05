Сын артистки Денис и его жена вскоре станут родителями.
Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий впервые станет бабушкой.
Жена сына артистки Дениса Светлана беременна первенцем пары. Радостной новостью Денис поделился на своей странице в Facebook, показав положительный тест на беременность.
Друзья и поклонники Повалий стали поздравлять его с будущим отцовством.
"Поздравляем! Высыпайтесь, пока это возможно!", "Дорогой Дениска! Очень рада за вас с Ланой! Поздравляю!", "От души поздравляю!", - писали юзеры.
Напомним, Денис Повалий женился на Светлане Вихровой в июне 2015 года.
Ранее Таисия Повалий отметилась на российской Песне года.