Сердючка, Барских, Повалий: украинские звезды отметились на российской Песне года

5 марта 2019, 00:48

Концерт состоялся в немецком Дюссельдорфе.

  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official
  • Украинские звезды на российской Песне года Фото: Instagram/pesnyagoda_official

В рамках российского концерта Песня года украинские исполнители приняли участие в мероприятии, которое состоялось в Германии в городе Дюссельдорф.

Организатором выступил российский Первый канал. Фотографии были опубликованы на официальной странице мероприятия в Instagram.

Для зрителей выступили украинские певцы Таисия Повалий, Alekseev и Макс Барских. На сцене со своими песнями также появились легенды советской эстрады - София Ротару и Лайма Вайкуле.

Неожиданностью стало выступление Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко. Артист ранее заявлял, что отказался от гастролей на территории России, однако в российских концертах заграницей решил принимать участие.

Немецкая публика тепло принимала российских и украинских знаменитостей.

"Просто бомба! Грандиозный концерт! Спасибо всем организаторам, за то, что в Германии мы можем увидеть и услышать любимых певцов!", "А мне нравится Верка Сердючка, такая классная, позитивная!", "Самое лучшее что можно вспомнить в этом мире - это Песня Года, 2000 годы", - написали пользователи в комментариях под фотографиями с концерта.

Напомним, Данилко завил, что артисты ничем не отличаются от обычных людей, поэтому у них тоже возникает необходимость зарабатывать деньги за границей, поэтому гастроли в России вполне оправданы.

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Россия Алексеев Лайма Вайкуле Таисия Повалий София Ротару Макс Барских песня года Верка Сердючка. Андрей Данилко
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