"Такие же заробитчане": Данилко оправдал гастролирующих в РФ артистов

Андрей Данилко считает, что артисты имеют право выступить в России, как и другие заробитчане / https://www.instagram.com/an.danilko/

Известный украинский актер комедийного жанра Андрей Данилко, широко известный по образу проводницы Верки Сердючки, заявил, что артисты ничем не отличаются от обычных людей, поэтому у них тоже возникает необходимость зарабатывать деньги за границей.

"Артисты такие же люди, как все остальные. Или из чего-то другого сделаны? Тогда нужно запретить поезда, узнать, кто работает в гостиницах и на стройках там… Почему это касается только артистов? Артисты такие же заробитчане, как и обычные люди. Понятно, что есть какие-то моменты – участие в премиях или другие неуместные появления", – сказал он в интервью изданию Вести.

По словам Данилко, в Украине отсутствует закон, запрещающий концертную деятельность на территории России, поэтому исполнители ничего не нарушают. Проблема, по словам шоумена, лишь в моральной составляющей, но и здесь все далеко не однозначно.

"Ну, да – голуби мира. Если вы хотите раз и навсегда закрыть этот вопрос – примите закон… Сейчас артисты, которые там выступают, ничего не нарушают. А вопрос о том, насколько это морально, – давайте сейчас заглянем в Верховную Раду и посмотрим, какие там моралисты. Так что давайте не будем", - отметил он.

Читайте такжеДанилко осудил отмену самолетов и поездов из Украины в РоссиюДанилко подчеркнул, что содержание музыкального коллектива – весьма затратное занятие, поэтому артисты вынуждены зарабатывать.

"Если обычные люди не находят работу здесь, то как им жить? Они не могут уехать на запад из-за языковой проблемы. А артист едет туда, куда его зовут. Со стороны говорят, что у артистов огромные гонорары, но не учитывают затратной части. Что, государство как-то им помогает? Обеспечивает чем-то, содержит как-то? Есть какая-то дотация?", - констатировал он.

Артист подчеркнул, что осуждают коллег в Украине, как правило, звезды шоу-бизнеса, которых никуда не приглашают. В противном случае они и сами бы выступали в России. Данилко добавил, что исключением являются состоявшиеся коллективы, как Океан Эльзы или Бумбокс, которых можно назвать исполнителями совершенно иного уровня.

Напомним, в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что известный актер комедийного жанра и член жюри Нацотбора Андрей Данилко может представить Украину на Евровидении-2019.

Ранее Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019. В ходе беседы артист пошутил, что готовь спасти ситуацию и вновь представить страну на конкурсе.