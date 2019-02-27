"Начищу звезду и поеду спасать!": Андрей Данилко отреагировал на отказ Kazka ехать на Евровидение

Член жюри нацотбора возмущен тем, что политика вновь вмешивается в песенный конкурс.
Известный украинский актер комедийного жанра, член жюри ураинского нацотбора Андрей Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019.
По словам артиста, конкурс вышел за рамки музыкального, и поэтому у участников отпадает желание ввязываться в скандал, передает канал "360".
"Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве! Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно", — отметил Данилко.
Певец, который на Евровидении в 2007 году занял второе место, заявил, что в крайнем случае сам готов поехать представить страну в Израиле.
"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!", - отметил Данилко.
Напомним, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.
Отметим, ранее отказались от участия занявшие второе место в нацотборе группа Freedom Jazz.