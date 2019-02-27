"Начищу звезду и поеду спасать!": Андрей Данилко отреагировал на отказ Kazka ехать на Евровидение

Андрей Данилко возмущен тем, что политика вмешивается в песенный конкурс / https://www.instagram.com/an.danilko/

Известный украинский актер комедийного жанра, член жюри ураинского нацотбора Андрей Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019.

По словам артиста, конкурс вышел за рамки музыкального, и поэтому у участников отпадает желание ввязываться в скандал, передает канал "360".

"Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве! Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно", — отметил Данилко.

Певец, который на Евровидении в 2007 году занял второе место, заявил, что в крайнем случае сам готов поехать представить страну в Израиле.

"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!", - отметил Данилко.

Напомним, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.

Отметим, ранее отказались от участия занявшие второе место в нацотборе группа Freedom Jazz.