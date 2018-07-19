Андрей Данилко заявил о том, что может пойти в президенты

Популярный украинский артист Андрей Данилко (выступающий в образе Верки Сердючки) заявил о том, что не исключает своего участия в президентских выборах.

Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах шоумена Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука, Данилко заявил, что может стать "третьим".

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо", — подчеркнул артист в интервью "КП в Украине".

При этом на призыв выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах певец пообещал "подумать".

Данилко также оценил вероятность участия в выборах Вакарчука: "Но мы же тоже умные люди, понимаем, что это все не случайно, не потому, что ему так захотелось — и он пошел. Видно, что за ним стоят весомые люди".

Напомним Зеленский заявил, что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях".

Ранее Зеленский записал видео, в котором "подогрел" слухи о своем и лидера "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вероятном участии в президентской гонке.

Согласно соцопросу компании GfK Ukraine, за Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев.