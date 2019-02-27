"Нам не нужна победа любой ценой": Kazka отказалась ехать на Евровидение-2019

Группа Казка отказалась ехать на Евровидение в Израиль / https://www.instagram.com/kazka.band/

Группа Kazka, которая заняла третье место на украинском нацотборе на Евровидение-2019, отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле.

Артисты на своей странице в Instagram сообщили, что им "не нужна победа любой ценой", и они готовы представлять Украину в следующем году, если их выберут зрители и члены жюри.

"Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром", - сказано в сообщении.

Следующие претенденты в списке — Brunettes Shoot Blondes, занявшие четвертое место.

Напомним, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.

Отметим, ранее отказались от участия занявшие второе место в нацотборе группа Freedom Jazz.