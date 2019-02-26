"Получили звонок из НОТУ": Freedom Jazz отказались представлять Украину на Евровидении

Freedom Jazz / instagram.com/freedomjazz_official

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место на украинском нацотборе кандидатов для участия в Евровидении-2019, отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле.

Об этом сообщается в Instagram группы.

"Только что мы получили звонок из НОТУ (Национальной общественной телекомпании Украины. - Прим.) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019", - говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что в настоящее время ведут диалог с промоутером из Европы с целью организации тура по региону.

"Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - рассказали участники Freedom Jazz.

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Напомним, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.

Накануне НОТУ взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии Maruv в Евровидении-2019, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.

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Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение-2019 является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал Кириленко в Twitter.​