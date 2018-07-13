Данилко опроверг слухи о завершении карьеры

Известный украинский артист Андрей Данилко опроверг слухи о завершении выступлений в образе Верки Сердючки.

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт Verka Serduchka & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - сказано на странице Сердючки в Instagram.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Данилко решил отказаться от всеми узнаваемого образа и уходит со сцены после прощального тура.