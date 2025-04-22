"Все, умерла": российский продюсер "похоронил" Аллу Пугачеву

Россияне никак не могут смириться с позицией Аллы Пугачевой.

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Алла Пугачева - критика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Россияне не ждут Аллу Пугачеву в РФ

Что они думают о ней

Российский продюсер Павел Рудченко, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, продюсер взял на себя ответственность говорить за россиян и считает, что они будут не рады певице.

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"Пугачева сделала все, чтобы ее почитатели могли в ней разочароваться. И многие ее поклонники, большинство из них, уже охладели к ней как к артистке. Некоторые даже испытывают определенного рода отвращение. Поэтому вернется она, не вернется, уже особо людей это не трогает, даже многих раздражает. По примеру моих соцсетей, когда выставляю публикации о Пугачевой, многие прямо раздражаются и говорят: „Все, умерла так умерла". В кавычках, конечно", — сказал Рудченко.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Путинист утверждает, что все из-за того, что Пугачева поддержала позицию мужа Максима Галкина, который не боится публично осуждать террористическую политику Кремля.

"Поэтому, повторюсь, Пугачева для этого сделала все сама, своими руками, заняла позицию своего мужа и активно ее отстаивала, при этом называя своих поклонников рабами и всячески пытаясь их задеть и унизить", — добавил любитель диктатора Путина.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

Напомним, Галкин и Пугачева уехали жить в Израиль еще в начале полномасштабной войны в Украине.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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