СМИ показали портрет Трампа, который ему мог подарить Путин – фото

На картине изображен Трамп, который поднимает кулак на сцене после неудавшегося покушения на него.

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Опубликована подаренная Путиным Трампу картина / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот, kremlin.ru

Кратко:

Портрет написал российский художник Никас Сафронов

Путин якобы назвал портрет "лестным"

Портрет президента США Дональда Трампа, который ему подарил российский диктатор Владимир Путин и передал через спецпредставителя Стива Уиткоффа, нарисовал якобы российский художник Никас Сафронов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на беседу с самим художником.

Утверждается, что портрет был написан по заказу Кремля. На нем изображен Трамп, который поднимает кулак на сцене после неудавшегося покушения на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле 2024 года.

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"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", - сказал Сафронов в комментарии CNN.

По его словам, к нему приходили "какие-то люди" и попросили изобразить Трампа таким, каким он сам его видит. Но он якобы не подозревал, что это были представители Кремля. Вместе с тем, как утверждает художник, он решил не брать денег за картину и понял, что портрет якобы может "сблизить" США и Россию.

После этого с ним якобы связался сам российский диктатор. Он назвал портрет "лестным" и заявил, что он "стал важным шагом на пути улучшения отношений" со США.

Отмечается, что портрет, якобы подаренный Трампу от Путина, похож на тот, который сейчас висит в Большом фойе Белого дома.

Опубликована подаренная Путиным Трампу картина / Пресс-служба Никаса Сафронова via CNN

Кстати, в марте Трамп заявил о том, что ему не нравится его портрет, размещенный в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо. Он предположил, что картина была "намеренно искажена" и призвал ее убрать.

Мирный план Трампа - что известно

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в ближайшее время обнародовать план мирного урегулирования войны в Украине.

Ранее также сообщалось, что мирный план Дональда Трампа для Украины может содержать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - замораживание боевых действий.

Новый мирный план Дональда Трампа, который может предусматривать признание нейтральной территорией Запорожскую АЭС, а также отказ Украины от НАТО и временно оккупированных территорий может привести разве что к замораживанию конфликта. При этом отказ Украины от Крыма вообще не является возможным. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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