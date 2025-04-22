Каролина Куек призналась, как ее зовут теперь.

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Ани Лорак рассказала, взяла ли фамилию Исаака Виджраку после свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

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Взяла ли артистка фамилию мужа

Певица-предательница Ани Лорак в сентябре 2024 года вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал испанец Исаак Виджраку, с которым она начала встречаться в январе 2023 года.

Про свадьбу Лорак рассказала лишь в марте 2025 - через месяц после праздничной церемонии на Мальдивах. Там же пара осталась на медовый месяц. Лишь недавно артистка вернулась с мужем в страну-оккупанта.

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Во время первого светского выхода в статусе жены Виджраку Лорак, чье настоящее имя Каролина Куек, призналась, взяла ли она фамилию мужа. Оказалось, что имя певица-предательница не сменила, сообщают росСМИ.

Ани Лорак рассказала, взяла ли фамилию Исаака Виджраку после свадьбы / instagram.com/anilorak

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Ани Лорак - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что предательница Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, который был ее инструктором по йоге. Пара была вместе с января 2023 года.

В свадебном интервью, которое состоялось сразу после праздничной церемонии Исаак Виджраку раскрыл подробности своей личной жизни до брака с артисткой.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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