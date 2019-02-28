В НОТУ допустили вероятность участия Сердючки в Евровидении-2019

В каждой шутке есть доля шутки, а остальное - правда: слова Данилко об участии в Евровидении восприняли всерьез / Сегодня

В Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что известный актер комедийного жанра и член жюри Нацотбора Андрей Данилко может представить Украину на Евровидении-2019.

Член правления НОТУ Александра Кольцова во время пресс-конференции подчеркнула, что артист в случае согласия может подать заявку в Нацкомпанию до 10 марта.

"Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины второй раз", - сказала Кольцова.

Читайте такжеУкраина не поедет на Евровидение в 2019 годуНапомним, ранее Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019. В ходе беседы артист пошутил, что готовь спасти ситуацию и вновь представить страну на конкурсе.