Украинские певицы Лобода и Повалий засветились в Кремлевском дворце

Светлана Лобода и Таисия Повалий 20 февраля выступили в Москве на концерте "О чем поют мужчины". Мероприятие отсняли специально к 23 февраля и 8 марта.

Фото и видео с выступления артисток пользователи поделились на своих страницах в Instagram.

Так, Повалий выступила вместе с Денисом Майдановым и группой "Пятеро". Они исполнили песню Аллы Пугачевой "Счастье".

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliy_photo)Фев 20, 2018 в 11:28 PST

А Светлана Лобода исполнила композицию Григория Лепса "Крыса".

Публикация от Leonid Tulyakov (@leonardo724)Фев 20, 2018 в 9:02 PST

Подтвердила свое местонахождение на своей странице Повалий – она поделилась совместным фото с российским исполнителем Денисом Майдановым, который с 2018 года является доверенным лицом Владимира Путина.

"С Денисом зажгли", - написала она на своей странице в Instagram.

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)Фев 20, 2018 в 12:40 PST

Светлана Лобода выложила фото с машины, которое подписала "Последняя точка на сегодня...ну и денёк".

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)Фев 20, 2018 в 8:09 PST

Ранее Повалий рассказала, где будет развлекать россиян-эмигрантов.