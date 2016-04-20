Помолодевшая Повалий похвасталась премией "Шансон года" в Кремле

Певица Таисия Повалий похвасталась, что получила премию в Кремле.

Звезда опубликовала фото с церемонии на своей странице в Instagram.

"Кремль! Шансон года! С талантливым композитором и просто красавицей Викторией, которая вместе с Михаилом Гуцериевым написали для меня две прекрасные песни — "Твоих рук родные объятья" и "Чай с молоком", — написала Повалий под снимком.

Повалий, которая с радостью выступает в России, счастливо отметила, что награждена премией "Шансон года" в Москве.

Артистка поразила изменениями во внешности. Она вновь сильно помолодела.

Напомним, ранее украинский телеканал пригласил Таисию Повалий на съемки "Новогоднего огонька".