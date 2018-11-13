Таисия Повалий назвала концерт в Кремле "знаковым событием"

Таисия Повалий похвалилась концертом в Кремле / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий выступила в Кремле с премьерой программы "Сердце – дом для любви".

На своей странице в Instagram певица назвала концерт знаковым, и поблагодарила свою команду.

"5 ноября состоялось поистине знаковое для меня событие. И оно не было бы таким ярким, красочным и запоминающимся без слаженной работы режиссерско-постановочной команды и бессменных дизайнеров костюмов. Спасибо вам за ваш креатив и несомненный профессионализм!", - написала Повалий.

Ранее Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление – она призналась, что в ее творческой деятельности начался застой из-за внутренней "остановки" и "гонений" в Украине из-за политической позиции..