Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление

Таисия Повалий дала концерт в Кремле / Дни.ру

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий выступила в Кремле с премьерой программы "Сердце – дом для любви".

Повалий спела не только свои русскоязычные хиты, но исполнила песни "Ой, у вишневому саду", "Цвiте терен" и "Червона рута", передает "Дни.ру".

Перед выходом на сцену Повалий призналась, что в ее творческой деятельности начался застой из-за внутренней "остановки" и "гонений" в Украине из-за политической позиции.

"Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте. Мне не хотелось ничего. Именно тогда на меня начались гонения, период в жизни был непростой. Я даже не праздновала свой юбилей – просто было очень грустно. Уехала в Испанию, долго жила среди природы, ушла в себя и искала ответы на все вопросы", - сказала певица.

Повалий добавила, что тогда она и осознала, что "должна выполнять свою миссию на этой земле, данную мне Богом" - петь.

"И как только я к этому пришла, мне одна за другой стали приходить песни. Вот и захотелось их исполнить, а заодно отметить юбилеи, которые тогда пришлось пропустить. Концерт в Кремле – определенный жизненный этап...", - поделилась артистка.

Ранее Таисия Повалий призналась, что едва не умерла.