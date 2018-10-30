"Еще бы два часа, и не спасли": Таисия Повалий призналась, что едва не умерла

Таисия Повалий могла лишиться жизни / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий рассказала, как едва не распрощалась с жизнью.

В интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" артистка рассказала, что могла бы стать матерью во второй раз, однако, она и ее муж на то время не были готовы, и певица сделала специальный укол, чтобы вызвать выкидыш.

"Меня, в принципе, спасли с того света. Я упала дома и потеряла сознание. А очнулась уже на носилках, когда меня выносили из дому, поняла, что меня грузят в скорую помощь, и я опять провалилась. И очнулась на столе, и я услышала голос хирурга, и он говорит: "Срочно на операционный стол". И когда после операции пришел ко мне хирург, он говорит: "Девочка, ты родилась в рубашке, еще бы 2 часа, и тебя бы уже не спасли", - вспомнила певица.

Однако, как считает певица, проблема была не в уколе – врач вовремя не заметил внематочную беременность.

"Я сделала этот укол. Из-за этих уколов у меня просто были неприятные процессы проходили. И я пошла к доктору. Она не увидела беременности. Она отправила меня просто на аборт. Меня почистили, плюс к этому, и вечером я упала без сознания, меня забрала скорая. Поэтому уколы здесь не при чем. Уже плод был большой", - сказала артистка.

По ее словам, наркоз ей не делали, и проводили операцию "по живому".

"Я помню этот момент, когда по живому, никто уколов не делал. Пьяный какой-то медбрат мне это делал, да, воспоминания жуткие. Но, мне надо было пройти через это", - считает певица.

Ранее Таисия Повалий призналась, что потеряла голос из-за ботокса.