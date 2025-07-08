"Чем их вооружать?": нападет ли путинская армия на НАТО – эксперт ответил

По словам Алексашенко, для того, чтобы Путину начинать еще одну войну, нужно как минимум создать боеспособную группировку, чего у РФ нет.

https://glavred.info/ukraine/chem-ih-vooruzhat-napadet-li-putinskaya-armiya-na-nato-ekspert-otvetil-10679573.html Ссылка скопирована

Война на два фронта будет разрушительной для экономики РФ, считает Алексашенко / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/sergey.aleksashenko

Что сказал Алексашенко:

Воевать на два фронта - это вообще плохо

Война на два фронта будет разрушительной для экономики РФ

Росийский диктатор Владимир Путин понимает, что нападение на любую страну НАТО - это риск нового военного конфликта, в котором у него совершенно точно не будет преимущества.

Во второй части интервью Главреду бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко высказал мнение о возможном гибридном нападении РФ на НАТО.

видео дня

"Мне кажется, что эта гипотеза крайне малореалистична. Я бы оценил ее вероятность как очень близкую к нулю. Воевать на два фронта - это вообще плохо, а Путин понимает, что нападение на любую страну НАТО - это риск другого военного конфликта, в котором у него совершенно точно не будет преимущества, тогда как у противоположной стороны будет преимущество - и технологическое, и по совокупной военной мощи", - сказал Алексашенко.

По его мнению, если Путину придется воевать на два фронта, то тогда ему придется либо сократить интенсивность войны в Украине, либо провести еще одну волну мобилизации, скажем, на миллион человек.

"Допустим, мобилизовать можно - а чем их вооружать? Мы же видим, что к началу вторжения в Украину у российской армии практически не было накопленных резервов вооружения и боеприпасов. Сегодня война идет, с точки зрения промышленности, "с колес": произвели - отправили на фронт - выстрелили – уничтожили", - отметил он.

По словам Алексашенко, для того, чтобы начинать еще одну войну, нужно как минимум создать боеспособную группировку, чего у Путина нет.

"Поэтому, если вы все-таки настаиваете на этой гипотезе, я скажу так: война на два фронта будет разрушительной и для российской экономики, и для российской армии, и для России в целом. Но именно поэтому я считаю, что эта гипотеза практически невероятна", - добавил он.

Первую часть интервью о том, смогут ли российские власти вытащить российскую экономику из рецессии и почему Путину некуда больше наращивать расходы на армию, можно прочитать по ссылке.

Смотрите видео интервью Сергея Алексашенко Главреду о состоянии экономики РФ:

Россия может напасть на НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Другие новости:

О персоне: Сергей Алексашенко Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ. Кандидат экономических наук. С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов". Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред