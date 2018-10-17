"Себя так обколола": Таисия Повалий призналась, что потеряла голос из-за ботокса

17 октября 2018, 13:23

Артистка пытается удержать молодость "уколами красоты".

Таисия Повалий
Таисия Повалий призналась, что увлеклась уколами ботокса / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий призналась, что неоднократно делала "уколы красоты", чтобы выглядеть моложе.

Однажды, она сделала слишком много уколов ботокса в лицо и шею, и потеряла голос, рассказала Повалий в интервью российскому изданию "Собеседник".

"Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню "Одолжила" и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами", - призналась певица.

Повалий после этих уколов даже пришлось отменить концерты, так как ботокс ей чересчур расслабил мышцы. Однако, после такого неприятного случая, певица вовсе не отказалось от "уколов красоты".

"Чаще пользуюсь кремами. Конечно, уколы тоже делаю, но не так часто и только на лице – ниже не спускаюсь", - рассказала артистка.

Ранее фанаты едва узнали Таисию Повалий – ее обвиняют в переусердствовании пластикой.

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Таисия Повалий
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