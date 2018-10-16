"Ужас, вы переборщили с пластикой!": фанаты едва узнали Таисию Повалий

Таисию Повалий едва узнали фанаты / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий удивила фанатов внешним видом.

Певица поделилась на своей странице в Instagram селфи из аэропорта, на котором предстала без макияжа в больших черных очках.

Поклонники возмутились изменившейся внешностью певицы, отметив, что она перестала быть на себя похожей.

"Ужас! Это не наша Тая! Вы переборщили с пластикой!", "Что люди делают с собой, узнать сложно!", "Совсем не похожа здесь на себя", - писали юзеры.

Ранее Таисия Повалий удивила фанатов странным танцем.