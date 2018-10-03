"Чуток бухая": Таисия Повалий удивила фанатов странным танцем

Поклонники заподозрили, что певица была пьяной на сьемках концерта.
Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий участвовала в праздничном концерте, приуроченном ко дню рождении телеканала "Интер".
Видео закулисья певица поделилась на своей странице в Instagram. В ролике артистка в белом кружевном платье странно двигается.
"Потанцуем?", - подписала фото знаменитость.
Поклонники заметили расфокусированный взгляд Повалий, раскритиковали ее нелепые движения, заподозрив, что она не трезвая.
"Пьяные танцы", "Это образ или Таечка пьяненькая?", "Чуток бухая и не складная, но все равно звезда", "Прибухнула?", - интересовались юзеры.
Ранее стало известно, что Повалий возвращается в Украину.