"Тянет домой": Таисия Повалий возвращается в Украину

Таисия Повалий возвращается в Украину / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий сообщила, что возвращается домой.

Видео из самолета певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Дорога домой", - подписала ролик певица.

На видео артистка сидит в черной куртке и с темными очками.

"Лечу домой. Собрала волосы в хвост, лицо без макияжа, одела очки, спрятала свои глаза. Сколько бы самолетов не было, все равно тянет домой", - утверждает исполнительница.

Поклонники по-разному отреагировали на такую новость: кто-то радушно поздравлял певицу с возвращением домой, а кто-то задался вопросом, какую страну Повалий считает домом: Украину или Россию.

"Тая, вы и с хвостом, и без мейка - королева! Вы отлично выглядите и в прекрасной форме. А дома мама, борщ и пирожки", "С возвращением в родню Украину!", "Таисия, а где ваш дом? В Украине или России?", - интересовались подписчики.

Ранее Таисия Повалий разделась для видео на глазах у собственной матери.