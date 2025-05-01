Тихий "вампир" в доме: куда категорически нельзя ставить кактусы по фэн-шуй

Главное:
- Где лучше поставить кактус в квартире
- Как правильно разместить кактус по фэн-шуй
- Идеальное место для кактуса в доме
Фэн-шуй, что в переводе с китайского означает "ветер и вода", — это древнее учение, направленное на создание гармонии в жилом пространстве. Оно помогает правильно организовать окружающее пространство, чтобы улучшить энергетику дома и благополучие его обитателей, в том числе и растений.
Считается, что кактусы защищают жилище от завистливых и враждебно настроенных людей, а также от лукавых и корыстных гостей, а их энергетика помогает оградить дом от негатива и дурных мыслей извне. Об особенностях размещения кактусов в помещениях по фэн-шуй идет речь в материале Главреда.
Где лучше поставить кактус в квартире
- Пустынные кактусы (с острыми колючками) – нуждаются в обилии света, поэтому для них лучше всего подойдут южные или восточные подоконники.
- Лесные (безколючковые) кактусы – не столь требовательны к освещению, они комфортно себя чувствуют на западной или даже северной стороне.
Как правильно разместить кактус по фэн-шуй
Согласно фен-шуй, кактус может не только отражать, но и изменять потоки энергии в доме. Размещение растения в юго-западной зоне жилища может нарушить энергетический баланс — как результат, возможны частые конфликты и напряжённая атмосфера. Лучше держать такие растения вдали от этой зоны.
Идеальное место для кактуса в доме
Солнечные, южные и юго-восточные окна — подходят для пустынных видов, которые любят яркий свет.
Тень или рассеянный свет — оптимальны для тропических разновидностей, которые быстро вянут под прямыми лучами солнца. Их стоит размещать на северных, западных или восточных окнах.
Кактус и энергетика
Согласно старинным поверьям, колючки кактуса могут поглощать женскую энергию, за что некоторые называют из "вампиром". Они даже могут "отпугивать" мужчин, из-за чего растение прозвали "мужегоном" и старались не дарить его незамужним девушкам. Однако современные взгляды на это более мягкие: считается, что кактус впитывает в себя негатив и не наносит вреда жильцам, а наоборот — очищает пространство.
Смотрите видео - день любителей кактусов
Флористка Татьяна Еременко в эфире Суспильного рассказала об особенностях ухода за кактусами. На первый взгляд, этот комнатный цветок довольно неприхотлив, говорит она. Ведь в зимнее время кактус можно смело ставить в южной части комнаты при температуре от 10°C до 15°C. Должна быть низкая влажность.
Особое внимание следует обратить на полив кактусов: здесь следует следить за состоянием почвы. Как только он высыхает, тогда и нужно поливать, пояснила флористка. Татьяна Еременко добавила, что если вы хотите, чтобы ваш кактус быстрее показал свою красоту и зацвел - все зависит от правильного ухода, зимовки этого растения и подкормки.
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Что такое Суспильне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
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