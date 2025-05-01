Кому вредна корица: эксперты рассказали, чем опасна популярная специя

Корица может активировать рецепторы в организме, которые фактически расщепляют определенные лекарства.

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Кому вредна корица / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "How to Eat"

Кратко:

Употребление корицы в больших дозах может вызвать проблемы

Прежде чем употреблять корицу – проконсультируйтесь со специалистом

Циннамальдегид, который содержится в корице, может выводить из организма некоторые лекарства, что снижает их эффективность. Как пишет Главред, такой вывод сделали ученые из Университета Миссисипи, проведя соответствующее исследование, сообщает Independent.

Отмечается, что те, кто добавляет незначительное количество корицы в блюда или напитки, вряд ли столкнутся с какими-то последствиями, но употребление этой специи в больших дозах может вызвать проблемы.

Автор Youtube-канала "How to Eat" также рассказала о вреде и пользе корицы.

"Чрезмерное потребление корицы может привести к быстрому выведению из организма лекарств, отпускаемых по рецепту, а это может снизить их эффективность", - предупредила главная ученая, участвовавшая в исследовании, Шабана Хан.

Исследователи выяснили, что основное соединение корицы - циннамальдегид - может активировать рецепторы в организме, которые фактически расщепляют определенные лекарства. Предостережение касается прежде всего людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, артрит, астма, ожирение, ВИЧ, СПИД, депрессия, и принимающих лекарства на постоянной основе.

"Лучший совет - проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать любые добавки вроде корицы вместе с рецептурными лекарствами", - отметила Хан.

В то же время в исследовании отмечается, что масло корицы, которое обычно используется в кулинарии и для производства косметических средств, не представляет никакого риска.

Смотрите видео о вреде и пользе корицы

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