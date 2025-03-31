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Почему полезно пить чай с корицей: 6 важных свойств этого напитка

Виталий Кирсанов
31 марта 2025, 13:55
86
Корица обладает свойствами, которые могут положительно влиять на состояние человека.
Почему полезно пить чай с корицей
Почему полезно пить чай с корицей / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Готовим вкусно"

Вы узнаете:

  • Основные преимущества чая с корицей
  • Как приготовить чай с корицей

Корица содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут положительно влиять на состояние человека. А чай из корицы часто используют как домашнее полезное средство, пишет Главред со ссылкой на Verywellhealth.

Автор Youtube-канала "Готовим вкусно" также рассказала, как черный чай заваривать с корицей.

Появились научные доказательства того, что чай из корицы обладает лечебными свойствами, однако нужны дополнительные исследования, чтобы сделать окончательные выводы, говорится в материале. Издание назвало 6 преимуществ этого напитка.

1. Снижает уровень сахара в крови

Чай из корицы, имея подобное инсулину действие, может снижать уровень сахара в крови, благодаря чему он особенно полезен для людей, у кого повышен уровень глюкозы.

Исследование подтвердило, что те, кто употреблял 3-6 г корицы (примерно 1-2 чайные ложки) ежедневно в течение 40 дней, имели значительно более низкий уровень сахара в крови. Участники другого исследования пили чай из корицы после еды, и у них уровень сахара значительно снизился по сравнению с контрольной группой.

2. Облегчает менструальные боли

Дисменорею - болезненные менструации - имеют до 90% девушек-подростков. Чай из корицы является одним из домашних средств, которое может уменьшить эту боль.

Согласно исследованию с участием 27 девушек-подростков, страдающих от менструальной боли, употребление этого напитка значительно уменьшило уровень боли. Другие исследования с использованием добавок корицы вместо чая (но в подобных количествах) также показали, что этот продукт может уменьшить боль во время менструации.

3. Снижает уровень холестерина

Высокий уровень холестерина приводит к сердечным заболеваниям. Поэтому многим людям крайне важно снизить уровень холестерина. Для этого рекомендуют употреблять чай с корицей. Но доказательства такого действия неоднозначны, и некоторые исследователи называют это свойство чая с корицей "противоречивым".

4. Уменьшает тошноту и рвоту

Корица является распространенным природным средством от тошноты. Считается, что вкус и тепло чая с корицей устраняют этот симптом.

5. Снижает артериальное давление

Для снижения артериального давления врачи часто рекомендуют употреблять чай из корицы, хотя, указывается, доказательства этого ее действия ограничены.

Исследование 2021 года свидетельствует, что корица может помочь снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Однако нет никаких исследований, которые касались бы чая с корицей.

6. Помогает контролировать вес

Несколько исследований обнаружили, что прием добавок с корицей связан со снижением индекса массы тела (ИМТ).

Согласно еще одному исследованию, употребление чая с корицей в течение четырех недель ассоциировалось со значительным снижением ИМТ, массы тела, соотношения талии к бедрам и различных измерений окружности тела. Два других исследования также обнаружили, что употребление чая с корицей способствует снижению веса.

В то же время издание отмечает, что чрезмерное потребление корицы может вызвать побочные эффекты, в частности аллергические реакции или проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с семейным врачом.

Также издание рассказало, как приготовить чай из корицы. Для этого нужно 60 г палочек корицы настоять в 1 л воды при комнатной температуре в течение 24 часов, нагреть до 100°C и процедить. Другой способ - кипятить палочки корицы в воде 15 минут.

Можно 1-2 чайные ложки молотой корицы добавить в горячую воду, настоять и процеживают через сито.

Смотрите видео о том, как черный чай заваривать с корицей

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Издание Verywell

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