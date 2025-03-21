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Чудо-средство из кухни: зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики на мебель

Руслана Заклинская
21 марта 2025, 21:07
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Эксперты рассказали о недорогих способах чистки садовой мебели в начале весны - и, возможно, у вас уже есть все необходимое дома.
Чудо-средство из кухни: зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики на мебель
Как использовать кетчуп, чай и колу для уборки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие есть бюджетные способы очистки садовой мебели и принадлежностей
  • Как бытовые предметы можно применить для очистки ржавчины, избавления от пятен

Хотя некоторые владельцы домов предпочитают сильные химические средства, специалисты по внутренне-внешней отделке предполагают, что обычные бытовые предметы, такие как кетчуп и чайные пакетики, могут помочь привести ваш сад в порядок. По мнению экспертов, лучшие инструменты для уборки уже есть в наших домах и могут быть использованы для обновления сада.

"Весна уже на подходе, и многие люди начинают готовить свои сады к ярким и длинным дням. Уборка сада вовсе не должна быть дорогой задачей. Мы все любим дешевые и приятные хитрости, и хорошая новость заключается в том, что дома уже есть много предметов, которые можно использовать в саду", - отметил эксперт по дизайну садов Сэм Стивенс, пишет Daily Express.

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Ранее эксперты рассказывали, что газированные напитки могут иметь неожиданные преимущества для сохранения свежести срезанных цветов. Но, по мнению специалистов Pergolux, их также можно использовать для борьбы с ржавчиной, поскольку они помогают ее растворить, что облегчает чистку.

"Будь то для того, чтобы избавиться от пятен, убрать разводы на стекле или избавиться от ржавчины - в вашем доме найдется что-то для каждой задачи", - добавил он.

В компании говорят, что этот малоизвестный лайфхак можно использовать для различных предметов в саду, включая ржавые инструменты и мебель. Он также подходит для петель и металлических частей вашего барбекю. Небольшие инструменты, которые покрылись ржавчиной, можно оставить в газированном напитке на ночь.

Для мебели и других участков сада компания рекомендует налить немного газированного напитка на ткань и обернуть ею ржавый участок на несколько часов. Если накопилось много ржавчины, можно оставить на ночь.

Кроме того, кетчуп может быть эффективным средством для удаления потемнения и окисления латуни или меди. Pergolux рекомендует нанести тонкий слой кетчупа на пораженный участок и оставить примерно на 15 минут. Затем осторожно протереть и смыть водой.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика - Главред

Еще одним неожиданным и недорогим способом является использование использованных чайных пакетиков для очистки грязного стекла, что поможет достичь блеска без разводов. Этот способ подходит для теплиц, стеклянной садовой мебели и садовых зеркал.

Кроме того, обычная кухонная фольга может придать металлическим поверхностям блестящий вид. Достаточно смять фольгу в шарик и протереть ею металлические предметы. Хотя это не обязательно полирует поверхность, но помогает удалить поверхностную ржавчину и загрязнения.

Если ваши садовые горшки поцарапаны, эксперты Pergolux советуют попробовать стереть царапины обычным ластиком для карандашей.

Наконец, если в вашей птичьей купальне постоянно появляются водоросли, тщательно очистите ее и бросьте в чистую воду медную монету. Это поможет замедлить рост водорослей.

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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