Чудо-средство из кухни: зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики на мебель

Эксперты рассказали о недорогих способах чистки садовой мебели в начале весны - и, возможно, у вас уже есть все необходимое дома.

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Как использовать кетчуп, чай и колу для уборки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Какие есть бюджетные способы очистки садовой мебели и принадлежностей

Как бытовые предметы можно применить для очистки ржавчины, избавления от пятен

Хотя некоторые владельцы домов предпочитают сильные химические средства, специалисты по внутренне-внешней отделке предполагают, что обычные бытовые предметы, такие как кетчуп и чайные пакетики, могут помочь привести ваш сад в порядок. По мнению экспертов, лучшие инструменты для уборки уже есть в наших домах и могут быть использованы для обновления сада.

"Весна уже на подходе, и многие люди начинают готовить свои сады к ярким и длинным дням. Уборка сада вовсе не должна быть дорогой задачей. Мы все любим дешевые и приятные хитрости, и хорошая новость заключается в том, что дома уже есть много предметов, которые можно использовать в саду", - отметил эксперт по дизайну садов Сэм Стивенс, пишет Daily Express. видео дня

Ранее эксперты рассказывали, что газированные напитки могут иметь неожиданные преимущества для сохранения свежести срезанных цветов. Но, по мнению специалистов Pergolux, их также можно использовать для борьбы с ржавчиной, поскольку они помогают ее растворить, что облегчает чистку.

"Будь то для того, чтобы избавиться от пятен, убрать разводы на стекле или избавиться от ржавчины - в вашем доме найдется что-то для каждой задачи", - добавил он.

В компании говорят, что этот малоизвестный лайфхак можно использовать для различных предметов в саду, включая ржавые инструменты и мебель. Он также подходит для петель и металлических частей вашего барбекю. Небольшие инструменты, которые покрылись ржавчиной, можно оставить в газированном напитке на ночь.

Для мебели и других участков сада компания рекомендует налить немного газированного напитка на ткань и обернуть ею ржавый участок на несколько часов. Если накопилось много ржавчины, можно оставить на ночь.

Кроме того, кетчуп может быть эффективным средством для удаления потемнения и окисления латуни или меди. Pergolux рекомендует нанести тонкий слой кетчупа на пораженный участок и оставить примерно на 15 минут. Затем осторожно протереть и смыть водой.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика - Главред

Еще одним неожиданным и недорогим способом является использование использованных чайных пакетиков для очистки грязного стекла, что поможет достичь блеска без разводов. Этот способ подходит для теплиц, стеклянной садовой мебели и садовых зеркал.

Кроме того, обычная кухонная фольга может придать металлическим поверхностям блестящий вид. Достаточно смять фольгу в шарик и протереть ею металлические предметы. Хотя это не обязательно полирует поверхность, но помогает удалить поверхностную ржавчину и загрязнения.

Если ваши садовые горшки поцарапаны, эксперты Pergolux советуют попробовать стереть царапины обычным ластиком для карандашей.

Наконец, если в вашей птичьей купальне постоянно появляются водоросли, тщательно очистите ее и бросьте в чистую воду медную монету. Это поможет замедлить рост водорослей.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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