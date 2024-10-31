Не спешите выбрасывать: чайные пакетики можно с легкостью использовать в быту

Чайный пакетик содержит полезные ингредиенты даже после использования.

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Как повторно использовать чайный пакетик / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как чайные пакетики можно использовать на кухне

Чем полезны чайные пакетики в садоводстве

Многие люди обожают осенью горячий чай. Но мало кто знает, что маленький чайный пакетик может сделать гораздо больше, чем просто обеспечить теплым и уютным напитком. В частности пакетик можно повторно использовать в быту, пишет Martha Stewart.

Обезжиривание посуды

Обычные чайные пакетики можно использовать для мытья посуды. Для этого необходимо положить посуду в раковину, наполненную водой, добавить несколько использованных чайных пакетиков и оставить на несколько часов или на ночь. Кислота, содержащаяся в чайных пакетиках, расщепляет жир и остатки пищи.

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Очистка холодильника

Чайные пакетики можно использовать для поглощения запахов в холодильнике. Следует положить сухие пакетики чая в небольшую миску и сделать в каждом пакетике надрез. Чайные листья поглотят неприятные запахи, и ваш холодильник будет пахнуть значительно лучше.

Компостирование и садоводство

Как и листья с деревьев, чайные листья полезны для вашего сада. Некоторые чайные пакетики можно компостировать, но полезнее будет разорвать их и высыпать листья непосредственно на растения. Листья отдадут растениям все питательные вещества, и ваш домашний сад начнет расти с двойной силой.

Отчищайте прилипшую пищу

Нет ничего хуже сыра, прилипшего к сковородке, или сухой гречки на тарелке. Но обычный чайный пакетик может справиться с этими загрязнениями - опять же благодаря кислоте, которую он содержит.

Очистка стекла и зеркал

Поскольку чайные листья помогают расщеплять жир и грязь, они могут быть особенно полезными, когда речь идет о мытье стекла, например, зеркал и окон. Стоит вскипятить воду, добавить несколько использованных пакетиков черного чая и оставить на 10-15 минут. Когда смесь остынет, используйте ее как натуральное средство для мытья стекол.

Уборка ковров

Посыпать ковер пищевой содой, чтобы устранить неприятные запахи - проверенный домашний трюк. То же самое можно сделать с использованными чайными пакетиками. Разрежьте высушенный пакетик, рассыпьте чайные листья на ковре и оставьте его на 20 минут. Чайные листья помогут поглотить запахи, и вы можете сразу же после этого пропылесосить его.

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