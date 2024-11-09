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Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюком

Алёна Воронина
9 ноября 2024, 04:05
739
Такое необычное использование пакетика чая будет иметь потрясающий эффект, о котором знают единицы.
Пакетик чая, пылесос
Зачем класть пакетик чая в пылесос/ коллаж: Главред, фото: скрин

Пол является одним из самых загрязненных мест в доме, поэтому во время уборки этому участку нужно уделять особое внимание. После уборки нам всем важно, чтобы результатом наших стараний были чистота и свежесть. Но нередко мы забываем, что пылесос может не только убрать мусор и пыль с пола, а и разносить запахи, в том числе и неприятные.

Профессиональная уборщица из Уэльса Клэр, которая ведет свою страницу в Instagram под ником sisterpledgecleans, где регулярно делится простыми советами по дому и уборке, рассказала о простом лайфхаке с пылесосом и чайным пакетиком, пишет The Mirror.

Она отметила, что стоит убедиться, что во время уборки сам пылесос не разносит вонь по дому. Для того, чтобы предотвратить такую проблему можно использовать пакетик черного чая.

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Клэр посоветовала класть свежий сухой пакетик черного чая в пылесборник пылесоса перед тем, как убирать. Она объяснила, что черный чай действует как естественный дезодорант, поглощая запахи в пылесосе.

"Танины в черном чае помогают естественным образом поглощать влагу и запахи домашних животных. Если вы хотите немного дополнительного аромата, добавьте пару капель эфирного масла - это абсолютно безопасно! Вы можете использовать любую марку черного чая", - отметила Клэр.

Как сделать приятный запах в доме инфографика
Как сделать приятный запах в доме/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, зачем класть пакетик чая в пылесос:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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