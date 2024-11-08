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7 секунд на поиск разгадки: нужно найти число 898 среди 888

Алёна Воронина
8 ноября 2024, 07:29
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В такой сложной загадке внимательность может подвести любого, даже если раньше она вас никогда не подводила.

Девушка, загадка
Нужно найти число 898 среди 888/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

Загадки помогают развивать внимательность и наблюдательность. Конечно, заметный эффект они будут иметь только в том случае, если выполнять такие задания регулярно. А еще это просто хороший способ весело и с пользой провести свое свободное время.

При этом разгадывать различные головоломки и оптические иллюзии можно как самостоятельно, устроившись вечером удобненько на своем диване в компании чашки чая, так и вместе с друзьями и родными. Если вы разгадываете такие загадки не сами, тогда можно даже устроить соревнование, чтобы проверить, кто из вас справится первым.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать число 898 из-за большого количества чисел 888, которые изображены на картинке, сообщает Главред.

Даже если на первый взгляд это задание кажется простым, не стоит расслабляться. Загадка может оказаться намного сложнее, чем кажется изначально.

К тому же с задачкой нужно справиться очень быстро - всего за 7 секунд, что точно будет непросто.

Но помните, что только настойчивым и целеустремленным людям покоряются все вершины, даже те, которые сперва кажутся недосягаемыми.

Загадка
Нужно найти число 898 среди 888/ Главред

Если готовы бросить себе вызов - тогда вперед. Если же не удастся отыскать спрятанное число настолько быстро, не стоит расстраиваться - просто продолжайте разгадывать загадку в удобном для вас темпе.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать спрятанное число/ Главред

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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