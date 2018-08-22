Подружка Януковича разделась для видео на глазах у собственной матери

Певица выложила ролик со своего отдыха в Испании.
Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с отдыха в Испании.
Певица плавает в море, причем заметно, что плавает она топлесс – несмотря на то, что рядом плавает ее мама.
"Доброе утро! Всем солнечного денечка!" — подписала пост Повалий.
В ответ поклонники восхитились ее внешностью и пожелали отличного отдыха.
"Две девушки, которых я люблю!!!" – написал пользователь wallbreaker3 о 53-летней певице и ее маме. "Морская Дива! И в воде Вы красивы!" – отмечает domaninat. "Ахаха! Как всегда, с юмором! "Мама, улыбаемся". Нас в инсте покажут. Огонь! Подняли настроение. Красиво поплыли, синхронно, почти русалки. Мамочке привет. Здорово, когда всей семьей", – пишет innashmarenova и т.п.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посетил концерт переехавшей в Россию Таисии Повалий. И даже спел для нее.