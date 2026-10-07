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Тест на IQ: нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд

Руслана Заклинская
7 октября 2026, 00:12
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Среди рядов зелёных автомобилей нужно найти два одинаковых менее чем за пять секунд.
Тест на IQ: нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд
Нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд / Коллаж: Главред, фото: Alamy Stock Vector

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать детали. В этой головоломке среди множества зеленых автомобилей нужно найти два абсолютно одинаковых менее чем за пять секунд.

Как пишет The Sun, большинству людей для выполнения этого задания может потребоваться около 10 секунд. В то же время авторы головоломки утверждают, что особенно внимательные люди смогут найти оба одинаковых автомобиля в два раза быстрее.

На изображении видно много зеленых автомобилей, расположенных рядами. Они выглядят похожими, но отличаются отдельными деталями. Задача состоит в том, чтобы найти два автомобиля, которые полностью идентичны.

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Тест на IQ: нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд
Нужно найти два одинаковых автомобиля менее чем за 5 секунд / Коллаж: Главред, фото: Alamy Stock Vector

Попробуйте внимательно рассмотреть изображение и найти пару одинаковых автомобилей. Чтобы усложнить задачу, можно установить таймер на пять секунд. Если найти их сразу не удалось, есть небольшая подсказка: один из нужных автомобилей находится в верхнем ряду.

Тест на IQ: нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд
Ответ на головоломку / Коллаж: Главред, фото: Alamy Stock Vector

Если найти оба автомобиля за отведенное время не удалось, не стоит расстраиваться. Большое количество похожих элементов затрудняет поиск даже для внимательных людей.

В то же время подобные головоломки носят развлекательный характер и не являются научным тестом на уровень IQ. Они могут помочь потренировать внимательность, концентрацию и способность быстро замечать различия.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках. В одной из них нужно было найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти пчелу среди цветов за 11 секунд.

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Об источнике: The Sun

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