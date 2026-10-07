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Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о "победе" России

Мария Николишин
7 октября 2026, 08:56
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Лидер КНДР заверил Кремль в неизменной военной поддержке и отдельно осудил Вашингтон в связи с Тайванем.
Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о 'победе' России
Ким Чен Ын пообещал Путину продолжить поддержку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
  • Он назвал войну РФ "священной войной справедливости"
  • Пхеньян пообещал Москве военную поддержку

Лидер КНДР Ким Чен Ын 7 октября поздравил российского диктатора Владимира Путина с днем рождения и пообещал неизменную поддержку в военной сфере. Об этом пишет Reuters.

В частности, северокорейский диктатор заявил, что Пхеньян будет продолжать расширять сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства КНДР и РФ, и выразил уверенность в том, что "священная справедливая война" России за защиту своего суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности завершится победой.

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В то же время он не стал прямо называть войну, в которой обещает Путину поддержку.

Лидер КНДР также осудил Соединенные Штаты за поставки военной помощи Тайваню. Именно Вашингтон, по мнению Кима, разжигает вражду в Тайваньском проливе.

"США должны дважды подумать, готовы ли они вступить в лобовое противостояние с могущественным национальным государством Китайской Народной Республики ради безопасности Тайваня и смогут ли они справиться с его последствиями", - сказал северокорейский диктатор.

Почему РФ отправляет на фронт военных КНДР

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отмечал, что Россия привлекает военных из КНДР не для того, чтобы дождаться новой мобилизации, а из-за неспособности собственной системы пополнения компенсировать потери на фронте.

По его словам, Кремль не может рассчитывать на повторение массовой мобилизационной кампании без значительного риска для внутренней ситуации в России.

"А северокорейские военные понадобились не для того, чтобы дотянуть до мобилизации, а для того, чтобы хоть как-то спасти и укрепить фронт. Ведь уже более трех месяцев мобилизационная система РФ не справляется с восполнением потерь, которые мы наносим российской армии. Поэтому Кремль вынужден искать внутренние резервы, чтобы спасти ситуацию. А объявление мобилизации станет для Кремля крахом в политическом смысле", - подчеркнул эксперт.

Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о 'победе' России
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Сотрудничество КНДР и России - что известно

Как сообщал Главред, Россия продолжает углублять военное сотрудничество с Северной Кореей и готовится получить новую помощь для войны против Украины. Москва ведет переговоры о поставках баллистических ракет, пусковых установок и дополнительного северокорейского контингента.

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея направила в Россию новый контингент из 8500 военнослужащих, среди которых около 400 операторов дронов. Их могут использовать для разведки и нанесения ударов по целям в Украине.

Кроме того, Россия получила от Северной Кореи еще один тип баллистических ракет, которые потенциально могут использоваться для ударов по территории Украины. Речь идет о ракетах KN-30, которые ранее не упоминались в сообщениях об их применении российскими войсками.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР война России и Украины
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