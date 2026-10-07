Магнитная буря G2 охватит Землю: когда начнется почти 6-балльный шторм

Исследователи предупредили о начале нового геомагнитного шторма, который может повлиять на самочувствие многих людей.

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Прогноз магнитных бурь на 7–9 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнется умеренная магнитная буря

Какой силы будет новый геомагнитный шторм

Из-за коронального выброса массы, произошедшего на Солнце 6 октября, Землю вскоре атакует магнитная буря уровня G2. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

Новый геомагнитный шторм, по предварительным данным, начнётся 8–9 октября. Будет ли он длительным - пока неизвестно. До этого геомагнитная активность не будет повышаться.

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Магнитная буря 8–9 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 2,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне. Солнечная вспышка С1 соответствует желтому уровню.

В четверг, 8 октября, К-индекс, по предварительным данным, снизится до 1,7. В пятницу, 9 октября, К-индекс ожидается на уровне 5,7, что соответствует магнитной буре красного уровня.

Геомагнитная активность 7–9 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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