"С глубокой скорбью": умер известный украинский писатель

Кратко:
- Сергей Батурин долгое время боролся с изнурительной болезнью
- Прощание с писателем состоится 10 октября
На 67-м году жизни скончался украинский писатель Сергей Батурин. Мужчина долгое время боролся с изнурительной болезнью.
О смерти писателя сообщили на его странице в Facebook. Прощание с Батуриным состоится 10 октября.
"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате продолжительной изнурительной болезни 6 октября скончался украинский писатель Сергей Батурин", - говорится в сообщении.
Прощание с писателем состоится 10 октября в 13:00 в зале для прощания в административном корпусе Байкового кладбища в Киеве.
Что известно о Батурине
Настоящая фамилия писателя - Онищенко. Он был членом Национального союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей. С 2007 по 2012 год Батурин занимал должность ответственного секретаря Киевской организации НСПУ.
Известные произведения писателя - публицистическая хроника "Українські невільники Третього Рейху", "Бурштинові очі", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Шизґара" и другие. Кроме того, Батурин сделал первый перевод на украинский язык полного текста романа Анатолия Кузнецова "Бабин Яр".
При жизни художник получил множество наград. Среди них - Международная литературная премия имени Олеся Ульяненко.
У Батурина остались жена и двое сыновей.
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