В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

Сегодня, 17 октября стало известно о том, что скончался украинский и американский писатель, поэт и переводчик Юрий Тарнавский.
На момент смерти знаменитости был 91 год. О смерти легендарного поэта сообщила его жена Карина на странице писателя в Facebook.
"Это сообщение от жены Юрия Карины… Его уже нет с нами… 14 октября 2025 года…".
Пост набрал большое количество комментариев, где небезразличные украинцы выражают соболезнования в связи со смертью автора.
Лингвист и прозаик Тарнавский родился во Львовской области, но позже поселился в США. Уже первая книга стихов Тарнавского "Жизнь в городе", с её урбанистическими и танатографическими мотивами, свободным ритмом и общей ориентацией скорее на опыт европейского и американского модернизма, стала поворотным событием в украинской поэзии XX века.
С начала 1990-х годов Тарнавский стал писать на украинском языке. В киевских и харьковских издательствах вышли его новые книги и четырёхтомное собрание сочинений.
О персоне: Юрий Тарнавский
Юрий Тарнавский - украинский поэт, прозаик, переводчик, лингвист. Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в украинском городе Турка. Переехал в США в 1952 году.
Писал свои произведения на украинском и английском языках. Был одним из основателей авангардного украинского союза диаспорных писателей Нью-Йоркская группа (НЙГ), членом Союза писателей Украины и членом американской группы писателей-новаторов. Тарнавский был соучредителем и соредактором украинского литературного журнала в эмиграции Новые поэзии.
