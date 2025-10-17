В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

Жена Юрия Тарковского поделилась трагической новостью.

https://glavred.info/starnews/v-vozraste-91-goda-skonchalsya-legendarnyy-ukrainskiy-pisatel-yuriy-tarnavskiy-10707269.html Ссылка скопирована

Умер Юрий Тарнавский / Коллаж Гларед, фото Википедия

Кратко:

Сколько лет было Юрию Тарнавскому

Чем он прославился

Сегодня, 17 октября стало известно о том, что скончался украинский и американский писатель, поэт и переводчик Юрий Тарнавский.

На момент смерти знаменитости был 91 год. О смерти легендарного поэта сообщила его жена Карина на странице писателя в Facebook.

видео дня

"Это сообщение от жены Юрия Карины… Его уже нет с нами… 14 октября 2025 года…".

Пост набрал большое количество комментариев, где небезразличные украинцы выражают соболезнования в связи со смертью автора.

Лингвист и прозаик Тарнавский родился во Львовской области, но позже поселился в США. Уже первая книга стихов Тарнавского "Жизнь в городе", с её урбанистическими и танатографическими мотивами, свободным ритмом и общей ориентацией скорее на опыт европейского и американского модернизма, стала поворотным событием в украинской поэзии XX века.

Юрий Тарнавский умер / Фото Facebook Ostap Slyvynsky

С начала 1990-х годов Тарнавский стал писать на украинском языке. В киевских и харьковских издательствах вышли его новые книги и четырёхтомное собрание сочинений.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и собрала внушительную коллекцию наград.

Также Голливуд потрясла трагическая новость: стало известно о смерти популярной голливудской актрисы Дайан Китон. Друг актрисы рассказал, что "она очень внезапно заболела, что стало душераздирающей трагедией для всех, кто ее любил".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юрий Тарнавский Юрий Тарнавский - украинский поэт, прозаик, переводчик, лингвист. Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в украинском городе Турка. Переехал в США в 1952 году. Писал свои произведения на украинском и английском языках. Был одним из основателей авангардного украинского союза диаспорных писателей Нью-Йоркская группа (НЙГ), членом Союза писателей Украины и членом американской группы писателей-новаторов. Тарнавский был соучредителем и соредактором украинского литературного журнала в эмиграции Новые поэзии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред