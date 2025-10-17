Укр
В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

Алена Кюпели
17 октября 2025, 14:37обновлено 17 октября, 15:15
38
Жена Юрия Тарковского поделилась трагической новостью.
Умер Юрий Тарнавский
Умер Юрий Тарнавский / Коллаж Гларед, фото Википедия

Кратко:

  • Сколько лет было Юрию Тарнавскому
  • Чем он прославился

Сегодня, 17 октября стало известно о том, что скончался украинский и американский писатель, поэт и переводчик Юрий Тарнавский.

На момент смерти знаменитости был 91 год. О смерти легендарного поэта сообщила его жена Карина на странице писателя в Facebook.

видео дня

"Это сообщение от жены Юрия Карины… Его уже нет с нами… 14 октября 2025 года…".

Пост набрал большое количество комментариев, где небезразличные украинцы выражают соболезнования в связи со смертью автора.

Лингвист и прозаик Тарнавский родился во Львовской области, но позже поселился в США. Уже первая книга стихов Тарнавского "Жизнь в городе", с её урбанистическими и танатографическими мотивами, свободным ритмом и общей ориентацией скорее на опыт европейского и американского модернизма, стала поворотным событием в украинской поэзии XX века.

Юрий Тарнавский умер
Юрий Тарнавский умер / Фото Facebook Ostap Slyvynsky

С начала 1990-х годов Тарнавский стал писать на украинском языке. В киевских и харьковских издательствах вышли его новые книги и четырёхтомное собрание сочинений.

О персоне: Юрий Тарнавский

Юрий Тарнавский - украинский поэт, прозаик, переводчик, лингвист. Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в украинском городе Турка. Переехал в США в 1952 году.

Писал свои произведения на украинском и английском языках. Был одним из основателей авангардного украинского союза диаспорных писателей Нью-Йоркская группа (НЙГ), членом Союза писателей Украины и членом американской группы писателей-новаторов. Тарнавский был соучредителем и соредактором украинского литературного журнала в эмиграции Новые поэзии.

