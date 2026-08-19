"Слов на ветер не бросает": Зеленский сказал, чего ждет от Хмары

Кратко:
- Зеленский отметил опыт Хмары во время службы в подразделении "Альфа"
- Президент ожидает от Минобороны более тесного взаимодействия с международными партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил основные задачи нового министра обороны Евгения Хмары. По его словам, в условиях российской агрессии ведомство должно сосредоточиться на эффективной работе системы обороны, производстве вооружений, закупках и обеспечении украинских войск всем необходимым. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 19 августа.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные должны быть полностью обеспечены всем необходимым для отражения российских атак, удержания позиций на фронте, проведения активных операций и нанесения "ощутимых" ударов по стране-агрессору.
По словам президента, полномасштабная война и убийство людей стали фактически частью новой российской идеологии, которую сформировал Владимир Путин. Поэтому, считает Зеленский, Украине необходимо не только противостоять российской агрессии, но и "вырывать корни этой идеологии войны".
Глава государства отметил профессиональный опыт Хмары, полученный во время службы в подразделении "Альфа". По словам Зеленского, новый министр способен принимать конкретные решения и понимает, что противостоять оккупантам невозможно одними обещаниями.
"Евгений Хмара своей службой еще в "Альфе" доказал, что он слов на ветер не бросает и точно знает, что оккупантов не бьют пустыми обещаниями", - заявил президент.
Зеленский рассчитывает, что при новом руководителе Министерство обороны сможет расширить возможности применения дальнобойных ударов по российским военным объектам, увеличить потенциал защиты украинского неба и совместно с отечественными производителями нарастить выпуск вооружений.
Кроме того, президент ожидает от Минобороны более тесного взаимодействия с международными партнерами для усиления как оборонительных, так и наступательных возможностей Сил обороны Украины.
Зеленский также сообщил, что между Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым уже установилось эффективное взаимодействие.
Отдельно президент отметил необходимость подготовиться к зимнему периоду. По его словам, Украина должна максимально укрепить оборону и обеспечить устойчивость позиций на фронте.
"Перед зимой мы в Украине должны быть уверены - и будем уверены - в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно", - подчеркнул Зеленский.
Что известно об Евгении Хмаре
Евгений Хмара - боевой офицер с 20-летним опытом службы в спецподразделениях, который принимал участие во многих операциях во время полномасштабного вторжения России, в частности в освобождении Киевской области.
Он также выполнял боевые задачи на Донбассе и участвовал в спецоперации по освобождению острова Змеиный. В 2006 году Хмара начал службу в отряде спецназначения "Омега", а с 2011 года служил в спецподразделении СБУ "Альфа". С 2023 года он возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ.
В августе 2023 года Хмаре было присвоено звание бригадного генерала, а в июне 2024 года - генерал-майора.
В январе 2026 года он временно исполнял обязанности председателя СБУ, а с 20 июля 2026 года занимал должность заместителя министра обороны и и.о. министра.
Хмара имеет высшее образование, полученное в профильных учебных заведениях системы безопасности и обороны Украины, и неоднократно проходил подготовку в зарубежных учебных заведениях.
Назначение Хмары министром - главное
Как ранее сообщал Главред, 19 августа Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.
Министр Хмара подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья военных является нерушимой ценностью, а развитие технологий должно служить именно тому, чтобы опасность для человека на поле боя была минимальной.
"Моя задача - общаться с защитниками напрямую: прислушиваться к командирам, воинам и раненым. По собственному опыту я также знаю, что воин мотивирован тогда, когда чувствует уважение к себе, получает качественную подготовку и справедливые правила службы", - рассказал Хмара.
Украина не может отвечать ударом на удар в противостоянии с Россией, а должна экономно использовать ресурсы. Такое мнение выразил Евгений Хмара.
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О персоне: Евгений Хмара
Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимал должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. С 19 августа 2026 года - министр обороны Украины.
До назначения в Министерство обороны он приобрел широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ.
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