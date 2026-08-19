Рада одобрила новые назначения: кто стал министром обороны и главой МИД

Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку Андрея Сибиги и Евгения Хмары.

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Евгений Хмара стал министром обороны Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Рада назначила Евгения Хмару министром обороны

За его назначение проголосовали 312 депутатов

Андрей Сибига возглавил МИД Украины

Верховная Рада Украины поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны. "За" проголосовали 312 депутатов. Об этом известно из трансляции заседания парламента.

Стоит отметить, что до этого он возглавлял оборонное ведомство в статусе исполняющего обязанности после июльской перестановки в правительстве.

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Также Верховная Рада назначила и.о. главы МИД Андрея Сибигу новым министром иностранных дел. Такое решение поддержали 266 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев и заявил, что задачи для обоих министров определены абсолютно четко.

"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Задачи для обоих министров определены абсолютно четко: нужно больше силы для Украины. И это будет", - сказал глава государства.

Кадровые перестановки - последние новости

Как сообщал Главред, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины.

17 августа Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко президент назначил Юрия Погребного.

3 августа Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

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О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимал должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. До назначения в Министерство обороны он приобрел широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ. С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора. С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка). С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его руководством наносились глубокие удары дронами по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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